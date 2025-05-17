Консерватори-республіканці виступили проти законопроєкту Трампа про бюджетні витрати

Президент США Дональд Трамп закликав членів Республіканської партії згуртуватися навколо масштабного законопроєкту під назвою «Один великий прекрасний закон» (One Big Beautiful Bill), який, за його словами, передбачає зниження податків для всіх американців і посилення контролю над державними соціальними програмами.

Як передає Укрінформ, про це він написав у пʼятницю у своїй соцмережі Truth Social, реагуючи на суперечки між республіканцями в бюджетному комітеті Палати представників, який цього дня мав схвалити документ перед подальшим голосуванням.

«Республіканці мають об'єднатися навколо One Big Beautiful Bill! Він не лише знизить податки для всіх американців, а й викине мільйони нелегальних іммігрантів з Medicaid (федеральної програми медичного страхування, - ред.), щоб захистити її для тих, хто справді її потребує», - зазначив Трамп.

Він застеріг, що відхилення законопроєкту призведе до «катастрофічного» зростання податків - до 65%, що, на його думку, «буде на совісті демократів», але вдарить по звичайних виборцях.

Трамп також розкритикував внутрішню опозицію серед республіканців, назвавши деяких із них «показушниками», які заважають ухваленню ключових реформ: «Припиніть говорити й зробіть це!» - закликав однопартійців Трамп.

Як передає власкор Укрінформу, група консервативних республіканців заблокувала у п'ятницю законопроєкт під час розгляду його в бюджетному комітеті.

Деякі республіканці, зокрема представники від Техасу та Джорджії, висловили занепокоєння щодо недостатніх заходів зі скорочення дефіциту бюджету та запропонованих термінів впровадження вимог до працевлаштування для користувачів Medicaid. Вони закликали до більш жорстких умов, зокрема до негайного припинення доступу до страхування для нелегальних іммігрантів.

За даними Politico, лідери Республіканської партії ведуть переговори з Білим домом та внутрішньопартійними опонентами з метою досягнення компромісу.

Законопроєкт обсягом понад 1100 сторінок містить положення щодо податкових змін, реформи Medicaid, скорочення витрат та інших аспектів внутрішньої політики. Його схвалення в бюджетному комітеті є необхідним кроком перед винесенням на розгляд Палати представників.