Фото мушель на пляжі розслідують як погрозу Трампу — колишній керівник ФБР Комі під слідством

Алі Аббас Ахмаді / BBC News

Колишній директор ФБР Джеймс Комі під слідством - Секретна служба підозрює його у підбурюванні до насильства проти президента США Дональда Трампа. Причиною став допис у соцмережах.

Комі виклав в Instagram фото мушель, що утворювали цифри "8647", підписавши його: "Класне скупчення мушель на моїй прогулянці пляжем".

Число 86, згідно з тлумачним словником Merriam-Webster, у сленгу означає "відмовити" або "позбутися", а в більш сучасному вжитку - навіть "убити". Трамп є 47-м президентом США.

Комі наполягає, що не знав, що означають ці числа, але Трамп із цим не згоден.

Комі видалив допис в Instagram, заявивши згодом, що "припустив, ніби [мушлі] були політичним посланням".

"Я не усвідомлював, що дехто пов'язує ці цифри з насильством, - додав він. - Мені таке й на думку не спадало, але я виступаю проти будь-якого насильства, тому й видалив допис".

Однак Трамп заявив, що "навіть дитина знає, що це означає".

"Це означало вбивство, і це сказано абсолютно чітко", - сказав Трамп в інтерв'ю Fox News, - "Так, він [Комі] не був дуже компетентним, але достатньо, щоб знати, що це означає".

У дописі в X (колишній Twitter) речник Секретної служби Ентоні Гульєльмі зазначив:

"Ми ретельно розслідуємо будь-яку ситуацію, яку можна розцінити як потенційну загрозу нашим підзахисним.

Ми знаємо про дописи колишнього директора ФБР у соцмережах і дуже серйозно ставимось до подібної риторики. Більше ми не коментуємо питання, що стосуються охоронної розвідки".

Торік Трамп пережив дві спроби замаху на його життя.

Чинний директор ФБР Кеш Пател відреагував у соцмережах, заявивши, що бюро "обізнане з нещодавнім дописом колишнього директора ФБР Джеймса Комі, спрямованим проти президента Трампа".

"Ми перебуваємо на зв'язку із Секретною службою та директором Карраном. Основна юрисдикція у таких справах належить СС [Секретній службі], а ми, ФБР, надамо всю необхідну підтримку".

Міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем написала в X:

"Скандальний колишній директор ФБР Джеймс Комі щойно закликав до вбивства Трампа".

Вона додала, що її відомство разом із Секретною службою розслідуватимуть цю справу.

Заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно також висловився в X, звинувативши Комі у "заклику до зловмисників/терористів убити чинного президента США під час його закордонного візиту", маючи на увазі теперішню поїздку Трампа на Близький Схід.

Старший син президента, Дональд Трамп-молодший, також відповів у X, написавши: "Джеймс Комі невимушено закликає вбити мого батька".

Комі обіймав посаду директора ФБР з 2013 по 2017 рік.

Його каденція була буремною й включала розслідування щодо електронної пошти кандидатки від Демократичної партії Гілларі Клінтон - саме за кілька тижнів до президентських виборів 2016 року, які вона зрештою програла Трампу.

Трамп звільнив Комі на тлі розслідування втручання Росії у вибори 2016 року.