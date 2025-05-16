Чорний ринок долара в Аргентині зникає після реформ Мілея

У центрі Буенос-Айреса, де довгі роки процвітав чорний ринок валюти, нелегальні обмінники - стикаються з безпрецедентним спадом.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що причина - реформи президента-лібертаріанця Хав'єра Мілея, який скасував більшість валютних обмежень, запроваджених ще у 2019 році.

Відтепер аргентинці можуть купувати долари офіційно, без тривалого очікування чи ризику бути ошуканими. Це суттєво звузило простір для чорного ринку. Курси офіційного та "тіньового" долара майже зрівнялися вперше за шість років.

Президент Мілей провів ці зміни в рамках ширших економічних реформ, спрямованих на подолання тривалої фінансової кризи. За словами його радника, економіста Аріеля Коремберга, "це повертає довіру до фінансової системи" та збільшує оподатковувані обсяги валюти.

Видання зазначає, що тепер компанії можуть вільно виводити прибутки за кордон, а імпортерам - простіше купувати валюту.

Втім, чорний ринок повністю не зник. За словами економіста Федеріко Філіппіні, попит на нього збережеться серед тіньового сектору - неформальних працівників і підприємців з незадекларованими доходами.