Іноземні компанії не повертаються до РФ: фіксують лише нові заявки на вихід

Урядова комісія з контролю іноземних інвестицій у Росії досі не отримувала жодної заявки на повернення західних компаній.

Про це пише The Moscow Times.

Натомість продовжують надходити звернення щодо виходу з ринку, заявив заступник міністра фінансів РФ Іван Чебесков.

Чебесков наголосив, що держава не має створювати правила, вигідні окремим бізнес-групам: "Треба дивитись і створювати такі умови, які були б вигідні нам як країні. Не якому окремому бізнесу, а в цілому країні, ринку, конкуренції".

На питання, коли будуть сформовані нові умови для повернення західних компаній, Чебесков відповів: "Мені здається, що це не так важливо. Важливіше, коли вони почнуть повертатися, або будуть охочі. Поки у нас немає таких запитів".