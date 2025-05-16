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У Фінляндії хочуть збудувати тисячі вітрових турбін уздовж кордону з РФ для потреб оборони
16:22 16.05.2025 |
Представники енергетичної галузі Фінляндії запропонували побудувати низку вітрових електростанцій уздовж східного кордону з Росією. Про це пише Yle.
Програма під назвою Resil East передбачає спорудження тисяч вітрових турбін на сході країни, які могли б не лише виробляти "зелену" електроенергію, а й служити платформами для спостережного обладнання, зокрема для моніторингу ситуації за російським кордоном.
Також обговорюється можливість використання веж і сонячних панелей для створення перешкод, які посилювали б обороноздатність.
Однак у Силах оборони Фінляндії ставляться до ідеї з обережністю. Там наголошують, що турбіни - не найкраща платформа для спостереження через вібрації від електростанцій та електромагнітне середовище вітрових турбін.
Окрім того, існують побоювання щодо участі приватних компаній у чутливих проєктах оборони - зокрема щодо кібербезпеки та контролю за доступом до систем.
Попри це, представники енергетичного сектору переконані, що технічні рішення можна знайти протягом пʼяти років, а проєкт дозволить залучити приватні інвестиції, які можна буде частково враховувати як оборонні витрати.
Програма Resil East розрахована на період від одного до трьох років і поки що не має фінансування.
До ініціативи долучилися університети, компанії та муніципалітети Східної Фінляндії. Вартість першого етапу - планування - оцінюється у 3 млн євро.
На думку авторів проєкту, такий підхід дозволить одночасно розв'язати питання енергонезалежності, розвитку віддалених регіонів і посилення національної безпеки.
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