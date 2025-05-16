Трамп про зустріч з Путіним: Як тільки зможемо організувати

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним, "як тільки ми зможемо це організувати". Відповідну заяву він зробив у п'ятницю, 16 травня, під час заходу в Об'єднаних Арабських Еміратах у відповідь на питання про зустріч з російським лідером, пише dpa.

Раніше Трамп залишав відкритою можливість перервати турне країнами Перської затоки задля переговорів про мир в Україні, які зараз відбуваються в Туреччині, а напередодні заявив, що реального прогресу в мирних зусиллях не буде, поки він особисто не зустрінеться з Путіним. Однак, вже остаточно відомо, що американського лідера не буде на переговорах України та РФ у Стамбулі - він повертається до Вашингтона, щоб побачити свого новонародженого онука.

Пєсков: Контакти з Трампом важливі, але треба ретельно підготуватися

Між тим, речник Кремля Дмитро Пєсков 16 травня також наголосив на важливості контактів Путіна з Трампом для закінчення війни, яку РФ веде проти України, пише російська агенція "Интерфакс".

Водночас, за словами Пєскова, зустріч двох президентів "має бути підготовлена та має бути результативною", й зустрічі на найвищому рівні передують експертні переговори, консультації та тривала підготовка.

Він додав, що зустріч необхідна як з точки зору двосторонніх російсько-американських відносин, так і обговорення війни в Україні.