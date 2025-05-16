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Росіяни в останню мить вимагали проводити переговори без представників США — джерело
14:49 16.05.2025 |
Представники Росії на переговорах у Стамбулі в останню мить перед початком вимагали провести переговори з Україною без участі представників США.
Про це Суспільному повідомило джерело в українській делегації.
В делегації України зауважують, що така поведінка представників Росії вказує на намагання зірвати мирний процес або підважити його. Якби представники Росії дійсно приїхали реально вирішувати питання та робити кроки до миру, то вони мали б бути зацікавленими, щоб представники США були в кімнаті, щоб це побачити.
"Наша делегація приїхала з чіткими мандатами, з готовністю працювати, обговорювати припинення вогню, обговорювати зустріч на найвищому рівні, Зеленський і Путін", - повідомив співрозмовник Суспільного.
Що відомо про переговори представників України та Росії у Стамбулі
У Стамбулі 16 травня вдень розпочалась зустріч делегацій України та Росії. На початку зустрічі також присутні представники Туреччини. Україну представлятиме міністр оборони Рустем Умєров, перші заступники очільників МЗС, СБУ, ГУР та інші представники.
Російську делегацію очолюватиме Володимир Мединський, який вже був головою групи на перемовинах у 2022, а також заступники голів російських МЗС і Міноборони, начальник Головного управління Генштабу.
Перед тим у п'ятницю у Стамбулі відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.
Президент Зеленський, який 15 травня, зустрівся в Анкарі з президентом Туреччини Ердоганом, назвав низький рівень російської делегації "бутафорським", однак "з поваги до Трампа й Ердогана" відправив делегацію до Стамбула. За його словами, зустрічі мають відбутися за участі турецьких та американських представників.
Раніше Зеленський заявляв, що готовий до особистої зустрічі з Путіним у Стамбулі 15 травня, де лідер Кремля пропонував Україні прямі переговори. Однак Путіна на переговорах точно не буде, заявили в Кремлі.
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