Трамп обіцяє нові мита для країн за 2–3 тижні

Президент США Дональд Трамп заявив, що протягом найближчих двох-трьох тижнів оголосить тарифні ставки для інших країн.

Про це пише Bloomberg.

За словами Трампа, переговори з усіма торговими партнерами наразі неможливі, тому рішення ухвалюватимуть без діалогу.

"Я думаю, що ми будемо дуже чесними. Але неможливо зустрітися з тією кількістю людей, які хочуть нас бачити", - сказав він.

Президент США також уточнив, що міністр фінансів Скотт Бессент і міністр торгівлі Говард Лутнік розішлють країнам листи з новими умовами: "По суті повідомлять людям, скільки вони будуть платити за ведення бізнесу в Сполучених Штатах".

За словами Трампа, зараз понад 150 країн хочуть домовитись із США. Проте він не уточнив, кому саме направлять листи.

Ще 2 квітня Трамп оголосив підвищення мит для десятків країн, але призупинив їх на 90 днів - інвестори занепокоїлись, і адміністрація вирішила дати час на переговори. Тепер же він схиляється до прямого диктату умов: "Зрештою, ми просто підписуємо решту з них".

Мита стягують Митна та прикордонна служби США, але додаткові витрати нерідко перекладають на американських споживачів. Переговори тривають із Японією, Південною Кореєю, Індією та ЄС. Раніше досягнуто тимчасової тарифної угоди з Китаєм і підписано торговельну угоду з Великою Британією.