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У Єврокомісії пояснили, чому хочуть запровадити санкції проти «Північних потоків»
14:43 16.05.2025 |
Європейський Союз планує запровадити санкції проти операторів проєктів з транспортування російського газу в Європу "Північний потік-1" та "Північний потік-2", щоб позбавити інвесторів бажання підтримати їх у майбутньому.
Про це під час брифінгу у Брюсселі 16 травня повідомила головна речниця Європейської комісії Паула Піньо, передає кореспондентка "Європейської правди".
Включення газогонів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" до санкційного списку ЄС матиме за мету позбавити їх будь-якої інвестиційної привабливості, розповіла Паула Піньо.
"Ідея полягає в тому, щоб відбити будь-який інтерес, а особливо інтерес інвесторів, до будь-якої діяльності щодо "Північного потоку" і в майбутньому", - пояснила головна речниця Єврокомісії.
Піньо нагадала, що обидва газогони наразі не працюють.
"У серпні 2022 року Росія призупинила постачання газу через "Північний потік-1", а через кілька тижнів стався інцидент, аварія, ми точно не знаємо, яка фактично означала, що "Північний потік", його частина була підірвана, і з тих пір три з чотирьох трубопроводів більше не працюють. "Північний потік-2" ніколи не мав ліцензії, тож він теж не працює", - розповіла вона.
"Навіщо тоді санкціонувати це? Тому що ви не знаєте, що може статися. "Північний потік-1" може бути відремонтований. "Північний потік-2" теоретично може бути ліцензований", - додала Паула Піньо.
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