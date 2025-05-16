Папа Лев XIV пропонує Ватикан для переговорів між Україною і Росією

Новий Папа Римський Лев XIV пропонує Ватикан як переговорний майданчик між Україною та Росією після того, як стало очевидно, що перемовини у Стамбулі не приведуть до бажаного результату.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін, його слова наводить італійське видання La Stampa, пише "Європейська правда".

Паролін назвав результат зустрічей у Стамбулі "трагічним".

"Все це трагічно, тому що ми сподівалися, що розпочнеться процес, можливо повільний, але з мирним вирішенням конфлікту. А замість цього ми знову на початку", - заявив державний секретар Ватикану на полях заходу, присвяченого саміту в Стамбулі.

"Тепер ми подивимося, що робити, але ситуація дуже складна, драматична", - додав Паролін.

Папа має намір, відзначив він, "за необхідності надати Ватикан, Святий Престол, для проведення безпосередньої зустрічі між двома сторонами".