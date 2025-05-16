Фінансові новини
- |
- 16.05.25
- |
- 16:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Президентка Єврокомісії: Путін не готовий до миру, маємо посилити тиск
14:03 16.05.2025 |
Президентка Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн заявила, що останні дії глави РФ Владіміра Путіна свідчать про його небажання миру, тому потрібно посилити санкційний тиск на нього.
Як пише "Європейська правда", про це фон дер Ляєн сказала перед початком саміту Європейської політичної спільноти в Тирані.
Президентка ЄК зазначила, що спочатку Путін закликав до припинення вогню напередодні 9 травня, але потім не дотримався цієї обіцянки.
Потім, за її словами, Україна за підтримки Європейського Союзу та Сполучених Штатів закликала до повного і беззастережного припинення вогню на 30 днів, але Путін відхилив цю пропозицію.
"І нарешті він запропонував зустріч безпосередньо між Україною і Росією в Туреччині. Президент Зеленський був готовий до зустрічі. Президент Путін так і не з'явився. І це показує справжнє переконання президента Путіна, що він не хоче миру. Тому ми маємо посилити тиск", - сказала глава ЄК.
Вона додала, що саме тому ЄС працює над новим пакетом санкцій.
"Цей пакет включатиме, наприклад, санкції щодо "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2". Він охоплюватиме роботу над включенням до списку більшої кількості суден російського "тіньового флоту", а також зниження верхньої межі ціни на нафту і додаткові санкції проти фінансового сектору Росії. Для нас важливо, щоб ми домоглися миру, і тому ми маємо посилити тиск на президента Путіна, доки він не буде готовий до миру", - заявила фон дер Ляєн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Українсько-російські перемовини у Стамбулі завершилися - SkyNews
ТОП-НОВИНИ
|ЄС готує 18-й пакет санкцій проти РФ — фон дер Ляєн
|Україна втратила $770 млн на передоплатах за зброю: розслідування FT про невдалі угоди
|Євросоюз може ухвалити новий пакет санкцій проти РФ 20 травня - Мерц
|Україна розкрила склад делегації для переговорів з РФ у Стамбулі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|Влада Сирії передасть відібраний у Росії порт Тартус в управління компанії з ОАЕ
|Трамп про зустріч з Путіним: Як тільки зможемо організувати
|Українсько-російські перемовини у Стамбулі завершилися - SkyNews
|ЄС готує 18-й пакет санкцій проти РФ — фон дер Ляєн
|Росіяни в останню мить вимагали проводити переговори без представників США — джерело
|Трамп обіцяє нові мита для країн за 2–3 тижні
Бізнес
|Єврокомісія погрожує TikTok штрафом за порушення правил цифрової реклами
|Україна підписала перший міжнародний договір у сфері штучного інтелекту
|Google профінансувала ще 30 українських стартапів
|Прорив GM і LG: нова LMR-батарея може значно здешевити електромобілі
|OpenAI планує збудувати дата-центри в ОАЕ — Bloomberg
|Україна презентувала ШІ Avengers, що здатен виявляти техніку на полі бою за кілька секунд
|Tesla шукає, як заплатити Маску після провалу угоди на 56 мільярдів доларів