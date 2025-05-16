Трамп оголосив про угоди з ОАЕ на $200 млрд

Президент CIF Дональд Трамп пообіцяв зміцнити зв'язки США з Об'єднаними Арабськими Еміратами та оголосив про угоди з цією державою Перської затоки на загальну суму понад 200 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Дві країни також домовилися про поглиблення співпраці в галузі штучного інтелекту.

Після зустрічі Трампа з президентом ОАЕ шейхом Мухаммедом бен Заїдом Аль Нагайяном Білий дім повідомив, що він оголосив про угоди, що включають зобов'язання Etihad Airways інвестувати 14,5 млрд доларів у 28 літаків Boeing 787 і 777x з двигунами виробництва GE Aerospace.

Міністерство торгівлі США заявило, що дві країни також домовилися про створення "Партнерства США та ОАЕ з прискорення розвитку штучного інтелекту", а Трамп і шейх Мохамед були присутні на відкритті нового кампусу потужністю 5 ГВт у сфері штучного інтелекту, який стане найбільшим за межами Сполучених Штатів.

Джерела повідомили, що угоди нададуть цій країні Перської затоки розширений доступ до передових чипів штучного інтелекту зі США після того, як раніше вона зіткнулася з обмеженнями через побоювання Вашингтона, що Китай може отримати доступ до цієї технології.

Трамп провів візит до ОАЕ в рамках останнього етапу туру по країнах Перської затоки після того, як під час візиту до Катару схвалив плани Дохи інвестувати 10 мільярдів доларів у військовий об'єкт США.