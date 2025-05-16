Фінансові новини
- |
- 16.05.25
- |
- 14:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мерц заявив, що не дасть дозвіл на експлуатацію Північного потоку-2
13:40 16.05.2025 |
Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив проти можливих планів США і Росії перезапустити проєкт газопроводу "Північний потік-2". Про це він повідомив у інтервʼю Zeit.online.
Швейцарський суд постановив, що Північний потік-2 не буде визнаний банкрутом. На цьому тлі журналісти видання запитали у Мерца: чи може бути таке, що уряд під його керівництвом дасть дозвіл на експлуатацію газопроводу.
"Наразі Північний потік-2 не має ліцензії на експлуатацію, і це не зміниться", - відповів Мерц.
Газопровід "Північний потік" є найбільшим потенційним маршрутом постачання російського газу до Європи. Трубопровід "Північний потік-1" транспортував газ з 2011-го до 2022 року.
Проєкт "Північний потік-2" вартістю $11 млрд завершений у 2021 році, але його так і не було запущено, бо Німеччина зупинила цей план напередодні війни Росії в Україні.
Швейцарська компанія-оператор Північного потоку-2, що належить російському Газпрому, минулого тижня змогла уникнути повної ліквідації газопроводу після того, як суд затвердив мирову угоду з кредиторами.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Євросоюз може ухвалити новий пакет санкцій проти РФ 20 травня - Мерц
|Україна розкрила склад делегації для переговорів з РФ у Стамбулі
|Зеленський: США і Туреччина будуть посередниками у переговорах Україна-РФ
|Україна отримає всі обіцяні Норвегією F-16 до кінця 2025 року
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|Трамп оголосив про угоди з ОАЕ на $200 млрд
|Мерц заявив, що не дасть дозвіл на експлуатацію Північного потоку-2
|Профіцит зовнішньоторговельного балансу єврозони зріс до рекордних 36,8 млрд євро в березні
|Україна скоординувала з чотирма країнами позиції перед зустріччю з РФ у Стамбулі
|Гетманцев роз’яснив ймовірні умови «перехідного періоду» торгівлі між Україною та ЄС
|Politico: ЄС та Велика Британія обговорюють повне торговельне ембарго проти Росії
Бізнес
|Єврокомісія погрожує TikTok штрафом за порушення правил цифрової реклами
|Україна підписала перший міжнародний договір у сфері штучного інтелекту
|Google профінансувала ще 30 українських стартапів
|Прорив GM і LG: нова LMR-батарея може значно здешевити електромобілі
|OpenAI планує збудувати дата-центри в ОАЕ — Bloomberg
|Україна презентувала ШІ Avengers, що здатен виявляти техніку на полі бою за кілька секунд
|Tesla шукає, як заплатити Маску після провалу угоди на 56 мільярдів доларів