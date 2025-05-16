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АНАЛІТИКА

Мерц заявив, що не дасть дозвіл на експлуатацію Північного потоку-2

 

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив проти можливих планів США і Росії перезапустити проєкт газопроводу "Північний потік-2". Про це він повідомив у інтервʼю Zeit.online.

Швейцарський суд постановив, що Північний потік-2 не буде визнаний банкрутом. На цьому тлі журналісти видання запитали у Мерца: чи може бути таке, що уряд під його керівництвом дасть дозвіл на експлуатацію газопроводу.

"Наразі Північний потік-2 не має ліцензії на експлуатацію, і це не зміниться", - відповів Мерц.

Газопровід "Північний потік" є найбільшим потенційним маршрутом постачання російського газу до Європи. Трубопровід "Північний потік-1" транспортував газ з 2011-го до 2022 року.

Проєкт "Північний потік-2" вартістю $11 млрд завершений у 2021 році, але його так і не було запущено, бо Німеччина зупинила цей план напередодні війни Росії в Україні.

Швейцарська компанія-оператор Північного потоку-2, що належить російському Газпрому, минулого тижня змогла уникнути повної ліквідації газопроводу після того, як суд затвердив мирову угоду з кредиторами.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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