Профіцит зовнішньоторговельного балансу єврозони зріс до рекордних 36,8 млрд євро в березні

Профіцит торговельного балансу єврозони в березні 2025 року зріс до рекордного рівня на тлі різкого збільшення експорту в очікуванні введення мит на імпорт товарів у США.

Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу в березні становило 36,8 млрд євро порівняно з 24 млрд євро в лютому і 22,8 млрд євро в березні минулого року.

Експорт з єврозони позаминулого місяця збільшився на 13,6% у річному вираженні, до 279,8 млрд євро. Імпорт підвищився на 8,8%, до 243 млрд євро.

Профіцит у зовнішній торгівлі Європейського союзу в березні становив 35,3 млрд євро проти 22,3 млрд євро в лютому. Експорт з ЄС збільшився на 15,2%, імпорт зріс на 10,4%, до 219,5 млрд євро.

Експорт товарів з ЄС до США злетів на 59,5%, до Швейцарії - зріс на 26,3%, до Великої Британії - на 4,8%. Імпорт зі США збільшився на 9,4%, з Китаю - на 15,8%, з Великої Британії - на 5,4%.