Фінансові новини
- |
- 16.05.25
- |
- 11:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Росіяни стали гірше обслуговувати борги за кредитними картками
10:43 16.05.2025 |
Із початку року понад 2,35 млн клієнтів банків прострочили виплати за ними більш ніж на 30 днів.
Про це свідчать дані Об'єднаного кредитного бюро (ОКБ), передає The Moscow Times.
Згідно з прогнозом організації, за підсумками першого півріччя прострочення можуть очікуватися від 3,84 млн власників кредиток, що стане історичним максимумом для цього сегменту банківського роздробу.
Така динаміка "показує різке падіння кредитоспроможності позичальників", зазначив гендиректор ОКБ Михайло Олексин.
За словами експертів, у половини всіх позичальників на ринку споживчих кредитів у Росії зараз відкрито більше двох діючих кредитів.
"Це може бути кілька кредитних карток, поєднання кредитки з кредитом готівкою, заставною позикою або навіть мікропозикою. Якщо такі клієнти мають фінансові труднощі, вони швидко виходять у прострочення", - пояснила старша проєктна лідерка Frank RG Анна Стогнієнко.
Також на зростання прострочення за картами вплинула недоступність кредитів готівкою в умовах зростання цін.
За даними Росстату, за підсумками 2024 року річна інфляція досягла 9,52%. У той же час банки схвалили лише чверть заявок на кредити, що надійшли. Це призвело до того, що росіяни стали частіше використовувати доступні їм ліміти за картами для повсякденних витрат, не завжди справляючись із борговим навантаженням.
Раніше повідомлялося, що темпи економічного зростання в Росії різко сповільнилися. Так, російський ВВП за результатами січня-березня цього року зріс на 1,7% - у 2,6 раза менше, ніж минулого кварталу (4,5%).
Перед тим у Центробанку РФ заявили, що російська економіка 2025 року уповільнить темпи зростання практично до нуля, інфляція в ній у півтора раза перевищить початкові прогнози, а поставки імпортних товарів продовжуватиме скорочуватися.
Також стало відомо, що через три роки дії санкцій, введених проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну, столиця РФ - Москва - за рівнем цін на низку продуктів харчування впритул наблизилася до Нью-Йорка (США), а за деякими позиціями навіть випередила його.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Євросоюз може ухвалити новий пакет санкцій проти РФ 20 травня - Мерц
|Україна розкрила склад делегації для переговорів з РФ у Стамбулі
|Зеленський: США і Туреччина будуть посередниками у переговорах Україна-РФ
|Україна отримає всі обіцяні Норвегією F-16 до кінця 2025 року
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|Сирський: На боці РФ проти України воює 640 тисяч військових
|Росіяни стали гірше обслуговувати борги за кредитними картками
|ОАЕ можуть масово роздати «золоті візи» підсанкційним російським мільярдерам
|Автомагістраль-Південь отримала контракт у Румунії на 460 млн євро
|Бербок назвала пріоритети роботи в разі обрання головою Генасамблеї ООН
|Рубіо: всі члени НАТО погодяться витрачати 5% ВВП на оборону до саміту в червні
Бізнес
|Google профінансувала ще 30 українських стартапів
|Прорив GM і LG: нова LMR-батарея може значно здешевити електромобілі
|OpenAI планує збудувати дата-центри в ОАЕ — Bloomberg
|Україна презентувала ШІ Avengers, що здатен виявляти техніку на полі бою за кілька секунд
|Tesla шукає, як заплатити Маску після провалу угоди на 56 мільярдів доларів
|Google запускає фонд для інвестицій у ШІ-стартапи
|Трамп відкриває Саудівській Аравії та ОАЕ доступ до передових чипів штучного інтелекту