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Бербок назвала пріоритети роботи в разі обрання головою Генасамблеї ООН
08:58 16.05.2025 |
Ексміністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, чия кандидатура розглядається на посаду голови наступної, 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, узяла участь у неформальному спілкуванні у штаб-квартирі Організації.
Як передає власкор Укрінформу в Нью-Йорку, у своєму виступі вона пообіцяла зробити Генасамблею більш ефективною, інклюзивною та орієнтованою на результат.
«Як голова, у разі мого обрання, я служитиму всім 193 державам-членам - великим і малим. Як чесний брокер, як об'єднувач - з відкритим серцем і з відкритими дверима», - сказала Бербок.
За її словами, 80-річний ювілей ООН припадає на період, коли Організація стикається з численними екзистенційними викликами, зокрема російською війною проти України. Проте не час впадати у відчай, зауважила політикиня, наголосивши, що долати проблеми «краще разом».
«Ці кризи й виклики лягають важким тягарем на нас як на міжнародну спільноту. Але вони також показують, що ООН, наша Організація Об'єднаних Націй, потрібна більше, ніж будь-коли раніше», - вважає вона.
На переконання Бербок, Генасамблея ООН має бути «придатною для досягнення цілей» - це її першочергове завдання. «Люди повинні відчувати, що наша робота реально змінює їхнє повсякденне життя», - вказала кандидатка.
Вона зазначила, що планує співпрацювати з членами ООН задля реформування фінансової системи, а також приділяти особливу увагу кліматичній кризі - «одній з найбільших загроз нашого часу».
Ще одним пріоритетом Бербок назвала інклюзивність ООН, яка б охоплювала всіх, зокрема громадянське суспільство і молодь.
«Наша робота не закінчується у Нью-Йорку, Женеві, Найробі чи Бонні. Ми повинні наблизити наші дискусії та інформаційно-просвітницьку роботу до людей», - додала ексочільниця МЗС ФРН.
Бербок офіційно висунута кандидатом на посаду голови Генеральної Асамблеї ООН на період 2025-2026 років.
На посаді міністра закордонних справ Німеччини вона послідовно підтримувала Україну, зокрема виступала за якнайшвидше надання нашій країні ракет Taurus.
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