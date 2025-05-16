Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рубіо: всі члени НАТО погодяться витрачати 5% ВВП на оборону до саміту в червні

 

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що всі члени НАТО погодяться з метою витрачати 5% ВВП на оборону протягом наступного десятиліття до саміту НАТО, який відбудеться в червні.

Його слова цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Як відомо, США після приходу до влади Дональда Трампа вимагають від союзників по НАТО збільшити витрати на оборону до мінімум 5% ВВП.

"Ми прямуємо до саміту через шість тижнів, де практично кожна країна-член НАТО буде на рівні або вище 2%. Багато хто сягне понад 4%, і всі погодяться з метою досягти 5% протягом наступного десятиліття", - наголосив Рубіо.

Саміт НАТО відбудеться в Нідерландах 24-25 червня.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, НАТО розробляє план, аби виконати вимоги Трампа щодо 5% ВВП на оборону.

Американські посадовці повідомили своїм союзникам по НАТО, що, хоча Трамп планує взяти участь у саміті в Гаазі влітку, він може вирішити скасувати візит, якщо решта членів НАТО не ухвалять попередньої угоди про збільшення витрат.

Нещодавно міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, який підтримав вимогу Трампа до країн-членів НАТО витрачати 5% свого ВВП на оборону.

Зі схожою заявою виступили й у Франції - міністр закордонних справ країни Жан-Ноель Барро заявив, що витрати на оборону у 5% від ВВП є досяжним показником для Франції, яка наразі витрачає на військові потреби близько 2% свого ВВП.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4709
  0,0667
 0,16
EUR
 1
 46,3831
  0,2055
 0,44

Курс обміну валют на сьогодні, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1046  0,00 0,01 41,7050  0,03 0,07
EUR 46,1382  0,01 0,02 46,8800  0,03 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4650  0,08 0,20 41,4750  0,09 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес