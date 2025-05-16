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АНАЛІТИКА

В ООН прогнозують значне зниження темпів економічного зростання у світі

 

В ООН очікують зростання світового ВВП цього року на рівні 2,4%, що на пів відсотка нижче, ніж торік - через погіршення оцінок глобальної торгівлі та фінансову нестабільність.

Як передає власкор Укрінформу в Нью-Йорку, про це повідомив журналістам директор відділу економічного аналізу та політики Департаменту ООН з економічних і соціальних питань Шантану Мукерджі, який презентував оновлений звіт «Світова економічна ситуація та перспективи».

Загострення торговельних суперечок, зокрема через нові тарифи, спричиняє зростання цін і підвищує ризики інфляції, особливо для економік, залежних від експорту, ідеться у звіті.

Водночас зростання державного боргу та мінливість фінансових ринків ускладнюють макроекономічне управління, зменшуючи можливості урядів реагувати на економічні проблеми.

У цих умовах прогноз зростання для США знижено з 2,7% до 1,8%, а для Китаю - з 4,6% до 4%.

Значне сповільнення економічного зростання фіксується в Росії. Цього року її ВВП збільшиться лише на 1,5%. Основними причинами названо нестачу робочої сили, жорстку грошово-кредитну політику та санкційне навантаження.

Зазначається, що перспективи економіки країн так званої СНД залежать від низки ключових чинників, зокрема російської війни проти України, санкцій проти РФ, цін на енергоносії, економічної ситуації в Китаї.

Україна, за оцінкою ООН, і надалі залежить від «безпекової ситуації», функціонування Чорноморського коридору та міжнародної фінансової допомоги. Вартість повоєнного відновлення української економіки нині оцінюється у 524 млрд доларів, вказується у звіті, який повторює оцінки, оприлюднені Світовим банком у лютому цього року.
 

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