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США розглянуть можливість зустрічі Трампа і Путіна за результатами переговорів у Стамбулі – Рубіо
23:54 15.05.2025 |
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США очікують на результати переговорів, що відбудуться 16 травня у Стамбулі, Туреччина, між українською та російською делегацією, повідомляє Reuters.
"Рубіо сказав, що Сполучені Штати почекають, щоб побачити, що відбудеться у п'ятницю під час переговорів між делегаціями Росії та України, а потім визначать терміни зустрічі Трампа та Путіна", - вказується у повідомленні.
Він дав зрозуміти під час своїх виступів перед журналістами в Туреччині, що говорив про розмову "віч-на-віч".
"Єдиний, хто може зараз вийти з цієї тупикової ситуації, якщо це взагалі можливо - це президент Трамп. Він просто хоче покласти край війні", - заявив Рубіо.
На питання про те, чи робляться якісь конкретні зусилля щодо зближення двох президентів та погодження термінів, Рубіо сказав, що Трамп ухвалить деякі рішення після завершення своєї поїздки на Близький Схід.
"Нам доведеться вигадати, як це реалізувати. Тож, мабуть, ми зачекаємо, поки він закінчить свою поїздку... Зачекаємо, що відбудеться завтра, а потім ухвалюватимемо рішення про терміни", - сказав Рубіо.
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