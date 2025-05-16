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Польща на міністерській зустрічі НАТО порушила питання шпіонажу Угорщини проти України
23:33 15.05.2025 |
Міністр закордонних справ Польщі Радислав Сікорський під час міністерській зустрічі країн НАТО у Туреччині порушив питання шпіонажу Угорщини проти України, його угорський колега Петр Сіярто в різкій формі відкинув звинувачення.
"Я підтверджую, що на міністерській зустрічі НАТО в Туреччині я запитав, чи правда, як стверджує Україна, що угорська військова розвідка проводила розвідку в Підкарпатській Русі. Обидві сторони повинні надати докази щодо цього серйозного питання. Мені важко зрозуміти ворожість Угорщини до окупованої України", - написав Сікорський в соцмепрежі Х у четвер.
Сіярто відкинув звинувачення в доволі різкій формі.
"На сьогоднішньому засіданні НАТО Сікорський - один із найбільш провоєнних політиків - папугайськи повторив тезиси кампанії з дискредитації України проти нас. Я рішуче відкидаю його звинувачення. Це скоординована спроба дискредитувати та змусити замовкнути нас щодо членства України в ЄС", - написав Сіярто.
Як повідомлялось, 9 травня Служба безпеки вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на шкоду Українській державі. Завданням цього осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів: зокрема, сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська.
За результатами комплексних заходів на Закарпатті СБУ затримала двох агентів із мережі угорської спецслужби.
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