Ядерна угода з Іраном дасть поштовх для світових постачань нафти — Bloomberg

Перспектива угоди щодо ядерної програми Ірану спричинила різке падіння цін на нафту 15 травня. Попри це, Тегеран має обмежені запаси додаткової сирої нафти для експорту, але навіть ці обсяги можуть потрапити на ринок, що вже очікує надлишку пропозиції.

Ціни на нафту в Лондоні впали на 4%, знівелювавши кілька днів зростання, після того, як Дональд Трамп, виступаючи в Катарі, заявив: «Я думаю, що ми наближаємося до укладення угоди» щодо ядерної програми Ірану.

Хоча прорив у переговорах матиме значні геополітичні наслідки для регіону, трейдери продовжують уважно стежити за тим, скільки барелів нафти може бути повернуто на ринок. Важливо, що потенційна угода може запобігти вилученню іранських барелів з ринку - питання, яке хвилює учасників нафтового ринку протягом усього року.

За оцінками керівника відділу нафтових ринків Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), країни Перської затоки наразі мають близько 300-400 тис. барелів на добу (б/д) вільних потужностей, які можуть бути повернуті на ринок. Ця оцінка загалом збігається з прогнозами інших країн і становить приблизно від 0,3% до 0,4% світового споживання.

«Якщо припустити, що всі санкції будуть зняті, фактичний обсяг нафти, який повернеться на ринок, буде незначним, - зазначила Амріта Сен, співзасновниця та керівник досліджень Energy Aspects в інтерв'ю Bloomberg TV. - Йдеться приблизно про 200-300 тис. б/д».

За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), Іран у квітні видобував близько 3,4 млн б/д, а його потужності становлять від 3,7 до 3,8 млн барелів. Чи зможе країна повністю відновити постачання, залежатиме від деталей будь-якої угоди, яка залишається невизначеною, зазначив керівник відділу нафтових ринків МЕА Торіл Босоні в інтерв'ю Bloomberg TV.

«Надалі може бути кілька сотень тисяч барелів на день постачань, - сказав Босоні. - Тут існує велика невизначеність залежно від угод, які укладаються й обговорюються на цей час».

Іран значною мірою підтримував експорт сирої нафти, використовуючи власний танкерний флот, а також підпільні судна, що діють поза межами компетенції західної влади.

Така практика ускладнила відстеження точного обсягу експорту, який країна відвантажує щомісяця, і, як наслідок, обсягу видобутку.

Опитування Bloomberg показало, що обсяг виробництва в країні у квітні становив 3,35 млн б/д. Постачальник даних OilX, який є частиною Energy Aspects, повідомляє, що обсяг виробництва сирої нафти у перші місяці цього року становив від 3,1 до 3,4 млн барелів.

Спостерігачі за ринком очікують надлишку пропозиції цього року. МЕА заявило, що очікує зростання світових запасів нафти в середньому на понад 700 тис. б/д цього року, тоді як Управління енергетичної інформації США бачить менші темпи зростання, але все ж очікує зростання.

США також постійно посилюють санкції, намагаючись порушити мережі, які допомагають постачати іранські барелі до Китаю, включаючи визначення переробних заводів найбільшого у світі імпортера. В Bank of America Corp. заявили, що розглядають угоду як ймовірний результат.

Але якщо санкції будуть посилені до цього часу, експорт може впасти з приблизно 1,5 млн б/д до менш ніж 1 млн, додала сенатор Energy Aspects.

«Хоча такі заголовки явно негативно впливають на настрої, зміна балансів не буде настільки значною, оскільки більша частина іранської нафти вже є на ринку», - сказала вона.