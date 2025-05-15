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Пауелл попередив про волатильну інфляцію в майбутньому
17:36 15.05.2025 |
Ситуація, що склалася в економіці, вказує на те, що Федеральній резервній системі, можливо, доведеться зіткнутися з раптовими потрясіннями у сфері пропозиції в найближчі роки, заявив голова ФРС Джером Пауелл.
За його словами, довгострокові відсоткові ставки зараз значно вищі, ніж у десятирічний період після глобальної фінансової кризи 2007-8 років.
"Більш високі реальні ставки також можуть відображати можливість того, що інфляція в майбутньому може виявитися більш волатильною, ніж у 2010-ті роки", - сказав Пауелл, виступаючи на конференції в четвер.
Ключова процентна ставка Федрезерву зараз перебуває в діапазоні від 4,25% до 4,5%.
Також Пауелл у своєму виступі торкнувся теми перегляду стратегії ФРС, яка проводиться щоп'ять років. Чинна стратегія, що дає змогу центробанку допустити короткострокове перевищення цільового рівня інфляції у 2%, була ухвалена у 2019 році, коли основним побоюванням для розвинених економік була занадто низька інфляція.
За словами Пауелла, нова стратегія враховуватиме досвід різкого прискорення інфляції в період після пандемії коронавірусу.
Федрезерв зробить так, щоб нова стратегія "була стійкою до широкого спектру економічних умов і подій", сказав він.
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