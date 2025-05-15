Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Пауелл попередив про волатильну інфляцію в майбутньому

 

Ситуація, що склалася в економіці, вказує на те, що Федеральній резервній системі, можливо, доведеться зіткнутися з раптовими потрясіннями у сфері пропозиції в найближчі роки, заявив голова ФРС Джером Пауелл.

За його словами, довгострокові відсоткові ставки зараз значно вищі, ніж у десятирічний період після глобальної фінансової кризи 2007-8 років.

"Більш високі реальні ставки також можуть відображати можливість того, що інфляція в майбутньому може виявитися більш волатильною, ніж у 2010-ті роки", - сказав Пауелл, виступаючи на конференції в четвер.

Ключова процентна ставка Федрезерву зараз перебуває в діапазоні від 4,25% до 4,5%.

Також Пауелл у своєму виступі торкнувся теми перегляду стратегії ФРС, яка проводиться щоп'ять років. Чинна стратегія, що дає змогу центробанку допустити короткострокове перевищення цільового рівня інфляції у 2%, була ухвалена у 2019 році, коли основним побоюванням для розвинених економік була занадто низька інфляція.

За словами Пауелла, нова стратегія враховуватиме досвід різкого прискорення інфляції в період після пандемії коронавірусу.

Федрезерв зробить так, щоб нова стратегія "була стійкою до широкого спектру економічних умов і подій", сказав він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4709
  0,0667
 0,16
EUR
 1
 46,3831
  0,2055
 0,44

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1078  0,03 0,08 41,7348  0,00 0,00
EUR 46,1278  0,11 0,23 46,9056  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4650  0,08 0,20 41,4750  0,09 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес