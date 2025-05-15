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АНАЛІТИКА

Ціни виробників у США у квітні впали на 0,5% м/м, максимум за 5 років

 

Ціни виробників у США (індекс PPI) у квітні скоротилися на 0,5% порівняно з попереднім місяцем, йдеться в повідомленні міністерства праці країни.

Це перше зниження показника з жовтня 2023 року і найзначніше за п'ять років (з квітня 2020 року).

Падіння стало несподіванкою для аналітиків, які в середньому прогнозували підвищення на 0,2%, за даними Trading Economics.

Вартість послуг впала на 0,7%, що стало максимальним зниженням з початку ведення розрахунків у 2009 році. При цьому ціни на товари не змінилися, зокрема продукти харчування подешевшали на 1%, енергоресурси - на 0,4%.

Менш волатильний індекс Core PPI, що не враховує вартості продуктів харчування та енергоносіїв, минулого місяця опустився на 0,4%. Експерти очікували підвищення на 0,3%.

Індекс PPI у квітні збільшився на 2,4% відносно того ж місяця минулого року. Це мінімальний приріст за сім місяців. Консенсус-прогноз передбачав 2,5%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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