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Ціни виробників у США у квітні впали на 0,5% м/м, максимум за 5 років
17:33 15.05.2025 |
Ціни виробників у США (індекс PPI) у квітні скоротилися на 0,5% порівняно з попереднім місяцем, йдеться в повідомленні міністерства праці країни.
Це перше зниження показника з жовтня 2023 року і найзначніше за п'ять років (з квітня 2020 року).
Падіння стало несподіванкою для аналітиків, які в середньому прогнозували підвищення на 0,2%, за даними Trading Economics.
Вартість послуг впала на 0,7%, що стало максимальним зниженням з початку ведення розрахунків у 2009 році. При цьому ціни на товари не змінилися, зокрема продукти харчування подешевшали на 1%, енергоресурси - на 0,4%.
Менш волатильний індекс Core PPI, що не враховує вартості продуктів харчування та енергоносіїв, минулого місяця опустився на 0,4%. Експерти очікували підвищення на 0,3%.
Індекс PPI у квітні збільшився на 2,4% відносно того ж місяця минулого року. Це мінімальний приріст за сім місяців. Консенсус-прогноз передбачав 2,5%.
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