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АНАЛІТИКА

Генсек НАТО прокоментував інцидент з танкером «тіньового флоту» РФ в Естонії

 

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував інцидент з танкером "тіньового флоту" РФ, який намагалася затримати Естонія в Балтійському морі, в який втрутився винищувач РФ.

Про це він сказав під час пресконференції на полях неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в турецькій Анталії, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи інцидент, Рютте нагадав, зокрема, про місію "Балтійський вартовий", яка займається захистом підводної критичної інфраструктури НАТО, а також про місію повітряного патрулювання над країнами Балтії.

"НАТО і Естонія підтримують тісний контакт з цього питання і чітко координують свої дії, щоб ми точно знали, що відбувається", - зазначив він.

За словами генсека НАТО, Альянс "активно діє" у Балтійському регіоні, щоб "забезпечити безпеку цієї частини території НАТО".

Як відомо, ВМС Естонії намагалися зупинити танкер Jaguar, який проходив через міжнародні води Фінської затоки в напрямку порту Приморськ. Вважається, що судно належить до "тіньового флоту" РФ.

За наявними даними, екіпаж танкера відмовився виконати вказівки естонських прикордонників, однак судно залишило економічні води Естонії. Варто також звернути увагу на те, що цей танкер входить до санкційного списку Британії.

Також у відповідь на дії естонських військових Росія направила винищувач, який, за повідомленням естонської армії, порушив повітряний простір країни.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що інцидент вказує на те, що Росія готова захищати свій "тіньовий флот".
 

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