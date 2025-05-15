Фінансові новини
- |
- 15.05.25
- |
- 18:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Європарламенті підтримали підвищення мит на агротовари з Росії та Білорусі на 50%
16:09 15.05.2025 |
Комітет з міжнародної торгівлі Європейського парламенту схвалив підвищення мит на деякі російські та білоруські сільськогосподарські товари на 50%.
Про це у четвер повідомила пресслужба парламенту, пише "Європейська правда".
Депутати комітету підтримали пропозицію Єврокомісії про підвищення мит ЄС на 50% на ті сільськогосподарські товари з Росії та Білорусі, які все ще не обкладаються іншими митами.
Мета полягає в тому, щоб ще більше зменшити залежність ЄС від цих двох країн. Нові тарифи торкнуться таких продуктів, як цукор, оцет, борошно та корми для тварин.
У затвердженому тексті також передбачено перехідний період. Мита зростуть до 430 євро за тонну до 2028 року.
Очікується, що запропоновані заходи значно скоротять імпорт до ЄС відповідних товарів, що походять з Росії та Білорусі або експортуються з цих країн прямо чи опосередковано.
Це має призвести до подальшої диверсифікації виробництва добрив в ЄС, сектора, який наразі страждає від низьких цін на імпортні товари.
Законодавство також доручає Єврокомісії стежити за зростанням цін, яке може зашкодити внутрішньому ринку та сільськогосподарському сектору ЄС, та вживати заходів для його пом'якшення.
Ця пропозиція буде винесена на голосування на наступній пленарній сесії Європарламенту, яка відбудеться в Брюсселі в четвер, 22 травня.
Тарифи на переважну більшість аграрної продукції з Росії та Білорусі, насамперед зерно, діють на території Євросоюзу з липня 2024 року.
Україна, а також Польща та країни Балтії тривалий час закликали до повної заборони імпорту цих товарів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп про досягнення миру в Україні: нічого не відбудеться без моєї зустрічі з Путіним
|Сибіга зустрівся з Рубіо і Ґремом в Анталії, щоб скоординувати позиції «протягом цього критичного тижня»
|Путін затвердив склад делегації на переговори з Україною на чолі зі своїм помічником Мединським
|Іран готовий до ядерної угоди зі США, але є умова, - NBC News
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Пауелл попередив про волатильну інфляцію в майбутньому
|Ціни виробників у США у квітні впали на 0,5% м/м, максимум за 5 років
|Генсек НАТО прокоментував інцидент з танкером «тіньового флоту» РФ в Естонії
|Україна отримає всі обіцяні Норвегією F-16 до кінця 2025 року
|Мерц пояснив, як виглядатиме покарання для Росії за відмову від «режиму тиші»
|У Європарламенті підтримали підвищення мит на агротовари з Росії та Білорусі на 50%
|Трамп про досягнення миру в Україні: нічого не відбудеться без моєї зустрічі з Путіним
Бізнес
|OpenAI планує збудувати дата-центри в ОАЕ — Bloomberg
|Україна презентувала ШІ Avengers, що здатен виявляти техніку на полі бою за кілька секунд
|Tesla шукає, як заплатити Маску після провалу угоди на 56 мільярдів доларів
|Google запускає фонд для інвестицій у ШІ-стартапи
|Трамп відкриває Саудівській Аравії та ОАЕ доступ до передових чипів штучного інтелекту
|Кожен четвертий проданий автомобіль у 2025 році буде електричним – IEA
|Microsoft продовжить підтримку Office на Windows 10 до 2028 року