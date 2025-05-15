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АНАЛІТИКА

У Європарламенті підтримали підвищення мит на агротовари з Росії та Білорусі на 50%

 

Комітет з міжнародної торгівлі Європейського парламенту схвалив підвищення мит на деякі російські та білоруські сільськогосподарські товари на 50%.

Про це у четвер повідомила пресслужба парламенту, пише "Європейська правда".

Депутати комітету підтримали пропозицію Єврокомісії про підвищення мит ЄС на 50% на ті сільськогосподарські товари з Росії та Білорусі, які все ще не обкладаються іншими митами.

Мета полягає в тому, щоб ще більше зменшити залежність ЄС від цих двох країн. Нові тарифи торкнуться таких продуктів, як цукор, оцет, борошно та корми для тварин.

У затвердженому тексті також передбачено перехідний період. Мита зростуть до 430 євро за тонну до 2028 року.

Очікується, що запропоновані заходи значно скоротять імпорт до ЄС відповідних товарів, що походять з Росії та Білорусі або експортуються з цих країн прямо чи опосередковано.

Це має призвести до подальшої диверсифікації виробництва добрив в ЄС, сектора, який наразі страждає від низьких цін на імпортні товари.

Законодавство також доручає Єврокомісії стежити за зростанням цін, яке може зашкодити внутрішньому ринку та сільськогосподарському сектору ЄС, та вживати заходів для його пом'якшення.

Ця пропозиція буде винесена на голосування на наступній пленарній сесії Європарламенту, яка відбудеться в Брюсселі в четвер, 22 травня.

Тарифи на переважну більшість аграрної продукції з Росії та Білорусі, насамперед зерно, діють на території Євросоюзу з липня 2024 року.

Україна, а також Польща та країни Балтії тривалий час закликали до повної заборони імпорту цих товарів.
 

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