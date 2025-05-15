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Рютте про переговори в Стамбулі: Путін не скористався можливістю почати говорити про мир
16:02 15.05.2025 |
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував ситуацію з потенційними переговорами у Стамбулі щодо мирного врегулювання в Україні, куди російська сторона відправила делегацію низького рівня.
Про це Рютте сказав під час пресконференції на полях неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в турецькій Анталії, повідомляє "Європейська правда".
Генсек НАТО зазначив, що президент України Володимир Зеленський висловив готовність до особистої зустрічі з господарем Кремля Владіміром Путіним.
Росіяни ж натомість прислали до Туреччини делегацію низького рівня, додав Рютте.
"Росіяни відправляють делегацію низького рівня і не користуються нагодою. Президент Зеленський заявив: "Я готовий сісти за стіл переговорів з Путіним, тільки-но буде оголошено про припинення вогню, ми готові домовлятися про мирну угоду". Отже, Україна явно готова грати, але м'яч зараз на боці Росії", - сказав він.
Рютте також висловив вдячність США і команді президента Дональда Трампа, яка, як зазначив генсек НАТО, "зосереджена на досягненні миру в Україні".
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