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ЗМІ: США запропонували відновити роботу Ради Росія-НАТО
15:59 15.05.2025 |
США запропонували відновити роботу Ради Росія-НАТО в рамках врегулювання війни в Україні.
Про це стало відомо агентству Bloomberg, пише "Європейська правда".
Агентство нагадує, що Москва досі ухиляється від пропозиції США про припинення вогню, яка передбачала б замороження конфлікту, визнання США Кримського півострова як російського, а також скасування санкцій США.
Водночас, Сполучені Штати нібито підготували нову ідею, яка могла б зацікавити РФ.
"З того часу США додали до пропозиції нові деталі, зокрема пропозицію відновити переговори з питань безпеки в рамках Ради НАТО-Росія, як повідомило джерело, ознайомлене з питанням, побажавши залишитися анонімним", - йдеться у публікації агентства.
Рада НАТО-Росія - орган, створений після Холодної війни для двостороннього партнерства з питань безпеки - фактично припинила свою діяльність після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.
Останнє засідання Ради відбулося 12 січня 2022 року в Брюсселі. На ньому обговорювали питання вимог РФ щодо "гарантій безпеки", які країни-члени НАТО відхилили.
Раніше ЗМІ повідомляли, що у НАТО призупинили обговорення щодо переосмислення своїх відносин з Росією, поки США ведуть переговори про врегулювання війни в Україні.
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