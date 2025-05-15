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АНАЛІТИКА

У Ердогана розповіли про його зустріч із Зеленським

 

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зустрівся зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, який перебуває з робочим візитом в Анкарі.

Про зустріч повідомила канцелярія турецького президента, пише "Європейська правда".

На зустрічі також були присутні міністр національної оборони Яшар Гюлер, голова турецької розвідки Ібрагім Калин та головний радник президента з питань зовнішньої політики та безпеки Акіф Чагатай Кільіч.

Після двосторонніх переговорів президента Ердогана та Зеленського відбудеться робочий обід делегацій.

Очікується, що під час зустрічі президента Ердогана і Зеленського будуть розглянуті всі аспекти останніх подій у контексті російсько-української війни.

В рамках візиту під час двосторонніх і міжделегаційних зустрічей президент Ердоган, як передбачається, наголосить на позиції Туреччини щодо необхідності невідкладного припинення вогню і початку мирних переговорів.
 

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