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У Ердогана розповіли про його зустріч із Зеленським
15:56 15.05.2025 |
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зустрівся зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, який перебуває з робочим візитом в Анкарі.
Про зустріч повідомила канцелярія турецького президента, пише "Європейська правда".
На зустрічі також були присутні міністр національної оборони Яшар Гюлер, голова турецької розвідки Ібрагім Калин та головний радник президента з питань зовнішньої політики та безпеки Акіф Чагатай Кільіч.
Після двосторонніх переговорів президента Ердогана та Зеленського відбудеться робочий обід делегацій.
Очікується, що під час зустрічі президента Ердогана і Зеленського будуть розглянуті всі аспекти останніх подій у контексті російсько-української війни.
В рамках візиту під час двосторонніх і міжделегаційних зустрічей президент Ердоган, як передбачається, наголосить на позиції Туреччини щодо необхідності невідкладного припинення вогню і початку мирних переговорів.
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