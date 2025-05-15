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Швейцарія розширила санкції щодо РФ у рамках реалізації 16-го санкційного пакету ЄС
14:15 15.05.2025 |
Швейцарія приєднується до всіх заходів 16-го пакету санкцій Європейського союзу щодо Росії, повідомила пресслужба швейцарської Федеральної ради.
"На своєму засіданні 14 травня Федеральна рада ухвалила рішення приєднатися до решти заходів 16-го пакета санкцій ЄС проти Росії, актуальних для Швейцарії, тим самим посиливши їхній вплив", - ідеться в повідомленні.
У ньому наголошується, що нові заходи набувають чинності у Швейцарії 15 травня.
У пресслужбі нагадали, що "Федеральний департамент економіки, освіти і досліджень раніше вже запровадив санкції з боку Швейцарії в межах своєї компетенції проти 48 додаткових фізичних осіб, 35 компаній і 74 судів".
"Будуть посилені обмеження на експорт товарів подвійного призначення і товарів військового та технологічного призначення. Крім іншого, хромові руди тепер підпадають під заборону на експорт до Росії через їхнє військове використання. Аналогічним чином буде розширено перелік товарів, здатних зміцнювати російську промисловість, - наприклад, за рахунок включення до нього хімікатів. Також введено нову заборону на закупівлю та імпорт необробленого російського алюмінію", - ідеться в повідомленні.
Зазначаэться також, що в енергетичному секторі Федеральна рада ухвалила рішення продовжити заборону на експорт програмного забезпечення для енергетичного сектору. "Новою також є заборона на експорт у Росію програмного забезпечення для розвідки родовищ нафти і газу, а також на постачання товарів і послуг для завершення російських нафтових проєктів", - додали у пресслужбі.
У повідомленні сказано, що обмежувальні заходи будуть поширені на Крим, Севастополь "та інші українські території, не контрольовані українським урядом".
Вводиться заборона для швейцарських компаній на ведення бізнесу з низкою російських морських портів і аеропортів. Її причиною називається участь цих інфраструктур у перевезеннях товарів військового призначення.
"Федеральна рада ухвалює рішення про продовження заборони на надання послуг. Відтепер також забороняється надання будівельних послуг в інтересах уряду Російської Федерації або російських юридичних осіб", - ідеться в повідомленні.
Буде продовжено чинну заборону на повітряний рух, при цьому "створюється нова правова основа для позначення деяких авіаперевізників третіх країн, які виконують внутрішні рейси в Росії або постачають авіаційні товари підсанкційним російським авіакомпаніям".
"Для посилення захисту швейцарських компаній Федеральна рада розширила правову базу, що надає їм змогу пред'являти позови про відшкодування збитків до російських контрагентів у швейцарських судах. Водночас буде посилено правовий захист швейцарських громадян і компаній у зв'язку з позначеними територіями. Крім того, Федеральна рада запроваджує правило forum necessitatis, згідно з яким швейцарські суди можуть у виняткових випадках виносити рішення за позовом про відшкодування шкоди, навіть якщо швейцарське законодавство не передбачає іншої юрисдикції, за умови, що юридична справа має достатній зв'язок зі Швейцарією", - повідомляє пресслужба.
16-й пакет санкцій щодо Росії був прийнятий Євросоюзом 24 лютого 2025 року.
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