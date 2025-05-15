Робочий тиждень в ЄС за останні 10 років скоротився на годину: де працюють найбільше

У 2024 році працівники у віці 20-64 років в Європейському Союзі працювали в середньому 36 годин на тиждень на своїй основній роботі. Це менше, ніж у 2014 році, коли середній показник становив 37 годин, свідчать дані Євростату.

Найдовший робочий тиждень зафіксовано в Греції (39,8 години), Болгарії (39,0), Польщі (38,9) та Румунії (38,8).

Найкоротший робочий тиждень - у Нідерландах (32,1 години), які мають найвищий рівень неповної зайнятості в Європі та прогресивне трудове законодавство.

Данія, Австрія та Німеччина також мають порівняно короткий середній робочий тиждень, хоча й трохи довший, ніж у Нідерландах - 33,9 години.

Щодо секторів економіки, то найдовші робочі тижні в ЄС у 2024 році були в сільському господарстві, лісництві та рибальстві (41,2 години), гірничодобувній промисловості (38,8) та будівництві (38,7).

Найкоротші - в домашніх господарствах як роботодавцях (26,7), освіті (31,9) та в мистецтві, розвагах і відпочинку (32,9).

В Україні стандартний робочий тиждень становить 40 годин.