Мідь і рідкісноземельні елементи стали стратегічною зброєю через війну в Україні – FT

Сучасна війна і зростання попиту на озброєння кардинально змінили ситуацію на ринку металів, але Захід виявився не готовим до цих змін. Про це заявив відомий гірничий підприємець Роберт Фрідланд, співголова компанії Ivanhoe Mines, в інтерв'ю Financial Times.

За його словами, оборонні бюджети країн різко зросли, але військово-промисловий комплекс стикається з нестачею ключових матеріалів - зокрема міді, графіту, германію, а також рідкісних металів, які критично важливі для виробництва боєприпасів, дронів, супутників та серверного обладнання.

"Уряд США на найвищому рівні стривожений. У них просто немає металів, які потребує сучасна війна", - сказав Фрідланд.

Один лише стандартний снаряд калібру 155 мм містить до 1 кг міді, а попит на неї з боку армій Заходу зріс на 15-18% на рік.

Крім того, ті самі метали потрібні для "озеленення" економіки - від сонячних панелей до електромереж. Це створює небачений раніше дефіцит, через який гірничі гіганти, як-от BHP, Glencore і Barrick, прискорюють розробку нових родовищ.

Аналітики попереджають: якщо США та союзники не переглянуть свою політику щодо критичної сировини, їхня військова перевага може бути втрачена. За оцінками Carnegie Endowment, оборонний резерв США вже зараз покриває менше половини потенційних річних потреб.