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Указ Трампа про зниження цін на ліки ставить під загрозу $50 млрд інвестицій Roche в США
13:45 15.05.2025 |
Швейцарська фармацевтична компанія Roche заявила, що її план інвестувати $50 млрд у США опинився під загрозою через указ президента США Дональда Трампа щодо зниження цін на ліки. Про це пише Reuters.
Йдеться про указ Трампа, який зобов'язує виробників ліків знизити ціни на рецептурні препарати, щоб зрівняти їх із найдешевшими у світі.
"Якщо запропонований указ набуде чинності, здатність Roche реалізувати раніше анонсовані інвестиції в США, буде під питанням", - заявили в компанії.
Наразі Roche не очікує прямого впливу указу на бізнес у 2025 році, і запевняє, що продовжать взаємодію з адміністрацією Трампа та Конгресом.
У квітні Roche оголосила про намір інвестувати $50 млрд протягом наступних п'яти років, створивши понад 12 000 нових робочих місць у США.
На тлі закликів Трампа повернути фармацевтичну промисловість з-за кордону інші великі компанії, такі як Eli Lilly, Johnson & Johnson та Novartis, також оголосили про масштабні інвестиції в американське виробництво.
Водночас Novartis, ще одна велика швейцарська фармацевтична компанія, що базується в Швейцарії, заявила, що не планує змінювати свою інвестиційну стратегію в США у відповідь на указ президента.
"Ми працюємо як в США, так і в Європі, щоб відстоювати необхідні зміни, включно зі зменшенням ролі PBM (pharmacy benefit managers) і виправленням значно нижчих цін в Європі", - наголосили у Novartis.
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