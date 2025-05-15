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НАТО розмістить третій центр повітряних операцій у Норвегії
13:31 15.05.2025 |
НАТО ухвалив рішення про створення третього центру повітряних операцій (CAOC) і прийняв пропозицію Норвегії про розміщення центру в цій країні.
Про це повідомив норвезький уряд у четвер, пише "Європейська правда".
Згідно з повідомленням, норвезький уряд починає роботу з підготовки військової бази в Буде до тимчасового розміщення третього центру повітряних операцій НАТО.
"Ми маємо виконувати завдання НАТО через новий центр повітряних операцій вже цього року і потребуємо тимчасових приміщень. Тимчасове розміщення не визначає місце постійного розташування центру", - уточнив міністр оборони Туре О. Сандвік.
Тимчасове приміщення буде служити робочим місцем для декількох сотень осіб протягом декількох років, доки не буде готовий постійний центр повітряних операцій.
"Сильний НАТО на півночі важливий для нашої безпеки. НАТО має амбітний план щодо введення центру в експлуатацію... База Збройних сил у Буде - єдине місце, де є будівлі, які можна привести у відповідність до вимог у встановлений термін", - відзначив Сандвік.
Новий центр буде відповідати за командування та контроль військових повітряних операцій у прилеглих районах.
"Об'єднання країн Північної Європи в єдину оперативну зону значно посилить повітряну оборону в нашому регіоні, а центр повітряних операцій відіграватиме важливу роль у координації цих дій", - зазначив Сандвік.
Ще два центри повітряних операцій НАТО розташовані в Уедемі (Німеччина) та в Торрехоні (Іспанія). Вони відповідають за планування, керівництво, координацію, нагляд та підтримку повітряних операцій сил і засобів у мирний час, під час криз та конфліктів.
До їхніх повсякденних завдань належить виконання місії НАТО з патрулювання повітряного простору у тісній співпраці з центрами управління та сповіщення, національними центрами патрулювання повітряного простору та спеціальними авіабазами швидкого реагування у регіонах відповідальності.
Раніше повідомляли, що ймовірними варіантами розміщення центру НАТО в Норвегії є Буде у центральній частині країни та Рюгге на крайньому півдні, неподалік Осло.
Між тим Норвегія не підтверджує вимогу США про 5% на оборону і нагадує про "розумне" витрачання.
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