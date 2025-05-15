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АНАЛІТИКА

OpenAI планує збудувати дата-центри в ОАЕ — Bloomberg

 

Як повідомляє Bloomberg, OpenAI розглядає можливість будівництва дата-центрів в Об'єднаних Арабських Еміратах, що дозволить компанії значно зміцнити позиції на Близькому Сході. За даними джерел, про укладення угоди можуть оголосити вже цього тижня.

OpenAI має давні партнерські відносини з ОАЕ. У 2023 році компанія уклала угоду зі фірмою G42 з Абу-Дабі, яка раніше отримала $1,5 мільярда інвестицій від Microsoft - одного з головних інвесторів OpenAI. Крім того, інвестиційна компанія MGX, яку контролює представник еміратської королівської родини, взяла участь у нещодавньому раунді фінансування OpenAI та планує долучитися до проєкту Stargate, який зараз, до речі, буксує через мита Трампа.

Компанія також прагне налагодити співпрацю з урядами, що мають дружні стосунки зі США. Раніше цього місяця OpenAI запустила програму OpenAI for Countries, яка має на меті розбудову локальної інфраструктури для обслуговування клієнтів за кордоном і сприяння поширенню "демократичного ШІ".
За матеріалами: mezha.media
 

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