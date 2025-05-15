Трамп каже, що США близькі до укладення ядерної угоди з Іраном

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати дуже близькі до укладення ядерної угоди з Іраном, і Тегеран "наче" погодився з умовами.

Його слова цитує CNN, передає "Європейська правда".

Трамп у четвер, 15 травня, висловив надію на досягнення ядерної угоди з Іраном, заявивши про певний прогрес, хоча й попередив про можливість "жорсткого кроку", якщо домовленості не буде досягнуто.

"Іран начебто погодився з умовами: вони не будуть виробляти, як я це називаю в дружній манері, ядерний пил. Ми не будемо створювати жодного ядерного пилу в Ірані", - сказав Трамп.

Американський президент підкреслив, що Іран "не може мати ядерну зброю" та додав, що переговори "дуже близькі до того, щоб, можливо, укласти угоду".

Також він окреслив два можливі варіанти розвитку подій: за його словами, "є дуже хороший крок", і "є жорсткий крок - насильство, якого люди ще не бачили".

"Я сподіваюся, що нам не доведеться цього робити. Я не хочу робити цей другий крок. Деякі хочуть. Багато хто хоче. Але я - ні. Подивимося, що буде", - додав він.

Трамп в останні місяці посилив тиск на Іран, запровадивши кілька раундів санкцій проти його нафтової промисловості та погрожуючи покарати іноземні компанії, які продовжують купувати іранську нафту.

Водночас Вашингтон і Тегеран домовилися продовжити переговори щодо іранської ядерної програми після четвертого раунду переговорів, що відбувся 11 травня.