Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мерц: Німеччина розбудовуватиме найсильнішу армію в Європі

 

Уряд Німеччини працюватиме над тим, щоб зробити Бундесвер "найсильнішою конвенційною армією в Європі" (армією зі звичайними озброєннями, без ядерної зброї. - Ред.) на тлі зростаючої геополітичної невизначеності, заявив у середу, 14 травня, канцлер ФРН Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) у першому зверненні до Бундестагу після призначення на посаду.

"Зміцнення Бундесверу є нашим головним пріоритетом. Уряд Німеччини надасть усі фінансові ресурси, необхідні Бундесверу, щоб стати найсильнішою конвенційною армією в Європі", - цитує його AFP.

За словами Мерца, "це доречно для найчисельнішої та економічно найпотужнішої країни Європи". "Цього очікують від нас і наші друзі та партнери. Більше того, вони практично вимагають цього", - зазначив він.

Пріоритети уряду: безпека, згуртованість, процвітання

Серед інших пріоритетів свого уряду канцлер назвав безпеку, згуртованість та "процвітання для всіх", зазначає dpa.

"Щоб досягти цього, нам потрібні зміни в нашій політиці в багатьох аспектах", - наголосив Мерц, згадавши зокрема виклики, пов'язані з державними фінансами.

Втім, він переконаний: Німеччина може подолати внутрішні та міжнародні виклики і "перетворити їх на щось хороше" завдяки наполегливій праці, винахідливості, креативності й відданості свого народу.

Мерц: Німеччина надалі підтримуватиме Україну

Канцлер також пообіцяв, що його уряд рішуче підтримуватиме Україну, попри те, що "ми не є стороною війни і не станемо нею". "Але ми також не є незалученою третьою стороною або нейтральним посередником між фронтами, так би мовити", - наголосив він.

Мерц зауважив, що у питанні перемовин з РФ щодо припинення розв'язаної нею війни проти України важлива єдність не лише серед європейських партнерів, але й зі США. "Надзвичайно важливо, щоб політичний Захід не дозволив собі бути розділеним", - зазначив він.

Канцлер наголосив, що Україну не можна змушувати погодитися на мирну угоду проти її волі. "Ми сподіваємося, і ми всі наполегливо працюємо над тим, щоб ця чітка позиція була зайнята не тільки усією Європою, але й нашими американськими партнерами", - сказав він.

Водночас він подякував президенту США Дональду Трампу за підтримку спільної пропозиції України, Німеччини, Франції, Польщі та Великобританії щодо 30-денного безумовного припинення вогню, зазначивши, що його встановлення може відкрити можливість для мирних переговорів.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4709
  0,0667
 0,16
EUR
 1
 46,3831
  0,2055
 0,44

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1078  0,03 0,08 41,7348  0,00 0,00
EUR 46,1278  0,11 0,23 46,9056  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4650  0,08 0,20 41,4750  0,09 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес