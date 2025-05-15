Мерц: Німеччина розбудовуватиме найсильнішу армію в Європі

Уряд Німеччини працюватиме над тим, щоб зробити Бундесвер "найсильнішою конвенційною армією в Європі" (армією зі звичайними озброєннями, без ядерної зброї. - Ред.) на тлі зростаючої геополітичної невизначеності, заявив у середу, 14 травня, канцлер ФРН Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) у першому зверненні до Бундестагу після призначення на посаду.

"Зміцнення Бундесверу є нашим головним пріоритетом. Уряд Німеччини надасть усі фінансові ресурси, необхідні Бундесверу, щоб стати найсильнішою конвенційною армією в Європі", - цитує його AFP.

За словами Мерца, "це доречно для найчисельнішої та економічно найпотужнішої країни Європи". "Цього очікують від нас і наші друзі та партнери. Більше того, вони практично вимагають цього", - зазначив він.

Пріоритети уряду: безпека, згуртованість, процвітання

Серед інших пріоритетів свого уряду канцлер назвав безпеку, згуртованість та "процвітання для всіх", зазначає dpa.

"Щоб досягти цього, нам потрібні зміни в нашій політиці в багатьох аспектах", - наголосив Мерц, згадавши зокрема виклики, пов'язані з державними фінансами.

Втім, він переконаний: Німеччина може подолати внутрішні та міжнародні виклики і "перетворити їх на щось хороше" завдяки наполегливій праці, винахідливості, креативності й відданості свого народу.

Мерц: Німеччина надалі підтримуватиме Україну

Канцлер також пообіцяв, що його уряд рішуче підтримуватиме Україну, попри те, що "ми не є стороною війни і не станемо нею". "Але ми також не є незалученою третьою стороною або нейтральним посередником між фронтами, так би мовити", - наголосив він.

Мерц зауважив, що у питанні перемовин з РФ щодо припинення розв'язаної нею війни проти України важлива єдність не лише серед європейських партнерів, але й зі США. "Надзвичайно важливо, щоб політичний Захід не дозволив собі бути розділеним", - зазначив він.

Канцлер наголосив, що Україну не можна змушувати погодитися на мирну угоду проти її волі. "Ми сподіваємося, і ми всі наполегливо працюємо над тим, щоб ця чітка позиція була зайнята не тільки усією Європою, але й нашими американськими партнерами", - сказав він.

Водночас він подякував президенту США Дональду Трампу за підтримку спільної пропозиції України, Німеччини, Франції, Польщі та Великобританії щодо 30-денного безумовного припинення вогню, зазначивши, що його встановлення може відкрити можливість для мирних переговорів.