Британія і Німеччина розроблятимуть ударну зброю дальністю понад 2000 кілометрів - Reuters

Велика Британія та Німеччина спільно розроблятимуть нову зброю «глибокого високоточного удару» з дальністю дії понад 2000 кілометрів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на британський уряд, передає Укрінформ.

Як зазначається, проєкт базується на зобов'язанні, взятому торік щодо розробки нової зброї, коли обидві країни підписали двосторонній оборонний пакт і наголосили на необхідності для Європи захистити себе від будь-якої ескалації війни в Україні.

Reuters пише, що глава Міністерства оборони Британії Джон Гілі та його німецький колега Борис Пісторіус оголосять про новий проєкт озброєння на зустрічі в Берліні.

«У більш небезпечному світі НАТО та європейські союзники єдині. Це партнерство допомагає нам зробити оборону двигуном зростання - створюючи робочі місця, підвищуючи кваліфікацію та залучаючи інвестиції у Великій Британії та Німеччині», - заявив Гілі.

У заяві не вказані деталі щодо термінів і бюджету проєкту.

Очікується, що міністри також обговорять спільні закупівлі торпед для морських патрульних та розвідувальних літаків та оголосять про угоду щодо купівлі Німеччиною військових мостів британського виробництва.