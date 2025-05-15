Зняття санкцій з Сирії збентежило чиновників у США

Президент США Дональд Трамп оголосив про повне зняття санкцій з Сирії без попередження, що викликало глибоку стурбованість у низці федеральних відомств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними чотирьох джерел агентства, у Вашингтоні високопосадовці Держдепартаменту та Міністерства фінансів терміново намагалися з'ясувати, як саме реалізувати скасування санкцій, багато з яких працювали десятиліттями.

Білий дім не видавав жодного відповідного розпорядження або меморандуму для посадовців, які займаються санкціями та не попередив їх про те, що така заява президента буде зроблена найближчим часом.

Раптове скасування санкцій та публічне оголошення про це, стали прикладом характерного стилю президента Трампа, коли заяви озвучуються несподівано, без попереднього інформування навіть тих посадовців, які мають реалізовувати політику.

Після заяви президента у Саудівській Аравії, представники адміністрації не мали чіткого розуміння, які саме обмеження планується скасувати, коли і як має відбуватися процес. Навіть під час зустрічі Трампа з тимчасовим президентом Сирії Ахмедом аль-Шарраа у середу в Ер-Ріяді, відповідальні служби не мали інструкцій щодо подальших дій.

"Усі намагаються зрозуміти, як реалізувати це рішення", - сказав один із посадовців США.

Після усунення колишнього президента Сирії Башара Асада наприкінці минулого року, Держдепартамент і Мінфін США готували аналітичні записки з можливими варіантами скасування санкцій. Однак упродовж кількох місяців в Білому домі, а також серед законодавців на Капітолійському пагорбі, тривали дискусії щодо доцільності такого кроку, з огляду на попередні зв'язки аль-Шарраа з "Аль-Каїдою", які він розірвав ще у 2016 році.

До візиту Трампа в Саудівську Аравію, посадовці, що займалися санкційною політикою, не мали жодних сигналів про те ухвалення президентом остаточного рішення.

За інформацією джерел Reuters, Туреччина і Саудівська Аравія закликали Трампа скасувати санкції та зустрітися з аль-Шарраа. У своєму виступі глава Білого дому заявив, що ухвалив це рішення, аби "дати Сирії шанс на краще майбутнє".

Миттєве скасування неможливе

Сполучені Штати внесли Сирію до списку держав-спонсорів тероризму ще у 1979 році. Надалі санкційний режим розширювався, зокрема після повстання проти режиму Асада у 2011 році.

Експерти зазначають, що попри публічне оголошення, зняття санкцій не буде миттєвим. Як повідомив колишній високопосадовець Мінфіну США Джонатан Шанцер, який нині очолює Фонд захисту демократій, у квіті сирійські посадовці перебували з візитом у Вашингтоні й активно лобіювали повне зняття обмежень.

За даними Білого дому, під час зустрічі з аль-Шарраа, президент Трамп озвучив низку умов для скасування санкцій. Зокрема, Сирія має вимагати виведення всіх іноземних бойовиків, депортувати "палестинських терористів" та сприяти США в недопущенні відновлення діяльності ІДІЛ.

Зняття санкцій є складною процедурою, що передбачає координацію між кількома урядовими відомствами та Конгресом. Випадок із Сирією особливо складний - проти країни діє багаторівнева система обмежень, які блокують доступ до міжнародної банківської системи і забороняють більшість імпортних поставок.

За словами колишнього урядовця США й автора книги Chokepoints ("Вузлові точки") Едварда Фішмана, зняття санкцій, запроваджених як указами президента, так і актами Конгресу, може тривати кілька місяців. Однак він зазначив, що Міністерство фінансів вже має досвід скасування санкцій, зокрема під час реалізації ядерної угоди з Іраном у 2015 році.

Додаткові труднощі становить "Акт Цезаря про захист цивільного населення Сирії", ухвалений у 2019 році та продовжений торік після зміни влади у країні. Документ передбачає жорсткі первинні й вторинні санкції не лише щодо уряду, а і щодо компаній та держав, які співпрацювали з ним.

Видання зазначає, що для повного скасування акту потрібне рішення Конгресу. Однак він передбачає можливість президентського рішення про призупинення санкцій з міркувань національної безпеки. Крім того, Трамп може видати загальну ліцензію, що тимчасово скасує дію окремих санкцій.

Фішман припустив, що не всі обмеження будуть скасовані у межах рішення Трампа. Деякі фізичні або юридичні особи, проти яких санкції були запроваджені через підтримку терористичних організацій, можуть залишитися у санкційних списках.

Зняття санкцій з Сирії

Президент Дональд Трамп у вівторок, 13 травня, заявив про намір скасувати усі американські санкції проти Сирії. Рішення покликане сприяти відновленню країни після 13 років війни.

Наступного дня, 14 травня, глава Білого дому зустрівся з новим президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа. Трамп позитивно відгукнувся про сирійського лідера, при тому, що донедавна у США його вважали терористом.