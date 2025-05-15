NYT: за останній місяць сім’я Трампа заробила близько $2 млрд

Тільки за останній місяць сім'я президента США Дональда Трампа заробила близько $2 млрд на різних проєктах, включно з криптовалютою, нерухомістю та іншим. Про це повідомляє The New York Times.

Криптоактиви

У NYT не вказали, скільки саме отримала сім'я Трампа від своїх проєктів у цій сфері. Нагадаємо, крім платформи World Liberty Financial, яка, за попередніми даними, принесла щонайменше $390 млн, є ще токени TRUMP, MELANIA і NFT-колекції президента.

Ці мемкоїни були запущені наприкінці січня 2025 року. У NYT враховували під час підрахунку тільки останні надходження сім'ї Трампа, тому початковий прибуток від них не брали до уваги.

Однак наприкінці квітня 2025 року команда, яка стоїть за токеном TRUMP, анонсувала вечерю для 220 найбільших власників активу. Раніше ми повідомляли про те, що список уже складено.

Із цих 220 покупців 25 отримають екскурсію Білим домом і можливість зустрітися з президентом. За даними NYT, переможці конкурсу заплатили за токени щонайменше $174 млн. Скільки з цього отримала сім'я президента, невідомо.

Ще один проєкт із потенційно значним прибутком для Трампів - стейблкоїн USD1. На саміті в Дубаї Ерік Трамп заявив, що цей актив використовувався в угоді державної компанії MGX із криптобіржею Binance, фірма вклала в платформу $2 млрд.

За даними оцінки видання Fortune, тільки ця угода принесе World Liberty Financial, емітенту USD1, а, отже, і сім'ї Трампа до $80 млн на рік у вигляді відсотків від резервів.

Зазначимо, на початку травня 2025 року некомерційна група State Democracy Defenders Action опублікувала звіт, згідно з яким на криптоактиви припадає 40% чистого капіталу президента - близько $2,9 млрд. Це згадані вище токени, а також частка глави держави у WLFI.

Нерухомість та інші проєкти

До цієї категорії в NYT віднесли такі кейси:

* курорт у Катарі вартістю $5,5 млрд. Сім'я отримає «мільйони» у вигляді відрахувань за ліцензійні та управлінські збори;

* аналогічні угоди в Саудівській Аравії, включно з будівництвом об'єкта Trump International Hotel and Tower, у який вкладено близько $1 млрд, знову ж таки під брендом Трампа;

* люксовий готель Trump у Сербії, землю під яким сім'я отримала в оренду від президента країни Александра Вучича;

* літак Boeing 747 від влади Катару вартістю $400 млн. На час президентства Трампа він виконуватиме функції «Борту номер один», після чого відійде на баланс президентської бібліотеки Трампа;

* приватний клуб Executive Branch у Джорджтауні. Внесок за членство - $500 000;

* турнір ліги LIV Golf у Trump National Doral у Флориді. Сім'я Трампа отримала нерозкритий гонорар за проведення змагання.

Також, за даними NYT, сім'я президента отримала «десятки мільйонів доларів» від заходів і бронювання їхніх готелів, зокрема іноземними гостями.

Зазначимо, у NYT визнали, що оцінка надходжень приблизна. Однак вона дає точне уявлення про бізнес-інтереси президента і його сім'ї, підкреслили у виданні.