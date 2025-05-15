Держсекретар Марко Рубіо заявив, що США відкриті практично до "будь-якого механізму" для досягнення миру в Україні.

Про це він сказав перед початком неформальної зустрічі міністрів країн НАТО в Анталії в четвер, повідомляє "Європейська правда".

Рубіо відзначив, що в ці дні головна увага прикута до того, що відбувається для мирного врегулювання в Україні.

"Побачимо, що відбудеться в цьому плані протягом найближчих днів, але ми хочемо бачити прогрес у цьому напрямку і будь-який механізм, який буде запропоновано, будь-який процес, який потрібно буде здійснити - ми готові бути конструктивними і допомагати всім, чим можемо, щоб покласти край конфлікту", - сказав держсекретар США.

Він додав, що військового "вирішення конфлікту" між Росією та Україною не існує.

"Ця війна закінчиться не військовим, а дипломатичним шляхом. І що швидше буде досягнуто згоди про припинення війни, то менше людей загине і то менше буде руйнувань. І в кінцевому результаті це є метою президента (Трампа)", - сказав Рубіо.