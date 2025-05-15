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У Бельгії та Люксембургу розслідують корупцію на контрактах для НАТО
09:52 15.05.2025 |
НАТО повідомив про затримання кількох підозрюваних у зв'язку з підозрою в корупції під час укладання контрактів на закупівлю озброєння, а влада Бельгії та Люксембургу оголосила про початок розслідування.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство AFP.
Речниця Альянсу Елісон Гарт у середу сказала, що в кількох країнах відбулись затримання підозрюваних у "корупційних діяннях, пов'язаних з контрактами НАТО".
"НАТО, включно з Агентством НАТО з підтримки та закупівель (NSPA), тісно співпрацює з правоохоронними органами, щоб забезпечити притягнення винних до відповідальності", - додала вона.
Прокуратура Бельгії окремо повідомила про арешт однієї людини та обшуків через потенційні порушення в контрактах з оборонними підрядниками "на закупівлю військового обладнання для НАТО, такого як боєприпаси та безпілотні літальні апарати".
"Йдеться зокрема про можливу передачу конфіденційної інформації співробітниками Агентства НАТО з підтримки та закупівель, розташованого у Люксембургу, оборонним підрядникам, які могли виграти ці контракти", - додали бельгійські прокурори.
А прокуратура Люксембургу своєю чергою заявила про операції правоохоронців також у Нідерландах, Німеччині, Італії, Іспанії та США, в межах яких відбулась "низка обшуків" і були вилучені документи, пов'язані зі справою.
У 2023 році, нагадаємо, Фінансова поліція Італії почала слідство через системні крадіжки гасу зі стратегічного трубопроводу НАТО у Бельгії з метою подальшого нелегального продажу.
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