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АНАЛІТИКА

У Бельгії та Люксембургу розслідують корупцію на контрактах для НАТО

 

НАТО повідомив про затримання кількох підозрюваних у зв'язку з підозрою в корупції під час укладання контрактів на закупівлю озброєння, а влада Бельгії та Люксембургу оголосила про початок розслідування.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство AFP.

Речниця Альянсу Елісон Гарт у середу сказала, що в кількох країнах відбулись затримання підозрюваних у "корупційних діяннях, пов'язаних з контрактами НАТО".

"НАТО, включно з Агентством НАТО з підтримки та закупівель (NSPA), тісно співпрацює з правоохоронними органами, щоб забезпечити притягнення винних до відповідальності", - додала вона.

Прокуратура Бельгії окремо повідомила про арешт однієї людини та обшуків через потенційні порушення в контрактах з оборонними підрядниками "на закупівлю військового обладнання для НАТО, такого як боєприпаси та безпілотні літальні апарати".

"Йдеться зокрема про можливу передачу конфіденційної інформації співробітниками Агентства НАТО з підтримки та закупівель, розташованого у Люксембургу, оборонним підрядникам, які могли виграти ці контракти", - додали бельгійські прокурори.

А прокуратура Люксембургу своєю чергою заявила про операції правоохоронців також у Нідерландах, Німеччині, Італії, Іспанії та США, в межах яких відбулась "низка обшуків" і були вилучені документи, пов'язані зі справою.

У 2023 році, нагадаємо, Фінансова поліція Італії почала слідство через системні крадіжки гасу зі стратегічного трубопроводу НАТО у Бельгії з метою подальшого нелегального продажу.
 

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