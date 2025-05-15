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Китай призупиняє дію низки заходів експортного контролю щодо компаній США
09:35 15.05.2025 |
Китай призупиняє дію заборони на торгівлю та інвестиції щодо більш ніж десятка американських компаній у межах торговельної угоди, укладеної зі США.
Призупинення набуло чинності в середу і діятиме 90 днів, йдеться в повідомленні міністерства торгівлі КНР.
Китай також тимчасово скасовує заходи експортного контролю для товарів, технологій і послуг військового призначення, що стосувалися 28 компаній США.
Раніше цього тижня Вашингтон і Пекін повідомили, що домовилися про взаємне зниження торговельних мит на 90 днів. Штати опустили мита на більшість китайських товарів до 30% з 14 травня, Китай знизив мита на американські товари до 10%.
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