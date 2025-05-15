Фінансові новини
- |
- 15.05.25
- |
- 10:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗМІ: Рубіо планує масштабну реформу Ради нацбезпеки США
09:32 15.05.2025 |
Державний секретар США Марко Рубіо, який виконує обовʼязки радника з національної безпеки Дональда Трампа, має намір значно скоротити штат Ради нацбезпеки та кардинально змінити її роботу.
Про це NBC News повідомили чотири людини, безпосередньо обізнані з планами Рубіо, пише "Європейська правда".
Рада нацбезпеки, що діє при Білому домі, є основним центром координації політичного процесу в урядових установах, який допомагає президенту США ухвалювати рішення з питань зовнішньої політики та національної безпеки.
За даними NBC News, скорочення штату Ради частково буде спрямоване на те, щоб узгодити її роботу з методами ухвалення рішень Трампом.
Замість великого штату, який готує рекомендації щодо політики для президента США, планується створити більш вертикальну структуру, в якій Трамп буде давати вказівки раднику з нацбезпеки, який потім буде доручати підлеглим для виконання цих вказівок, заявили двоє джерел телеканалу.
Коли Трамп почав другий президентський термін, в Раді нацбезпеки працювали 300 співробітників, у січні їхнє число скоротили до близько 150. Після реформи Рубіо в штаті можуть залишитись 50-60 людей, припускають співрозмовники NBC News.
Крім того, Рубіо обговорює передання частини повноважень Ради нацбезпеки іншим відомствам, зокрема Державному департаменту та Центральному розвідувальному управлінню, сказало інше джерело NBC News.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Сибіга зустрівся з Рубіо і Ґремом в Анталії, щоб скоординувати позиції «протягом цього критичного тижня»
ТОП-НОВИНИ
|Путін затвердив склад делегації на переговори з Україною на чолі зі своїм помічником Мединським
|Іран готовий до ядерної угоди зі США, але є умова, - NBC News
|WP: США і Європа переконали Зеленського не відмовлятись від переговорів у Стамбулі
|Рада Європи почала процес створення «трибуналу для Путіна»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|У Бельгії та Люксембургу розслідують корупцію на контрактах для НАТО
|Китай призупиняє дію низки заходів експортного контролю щодо компаній США
|ЗМІ: Рубіо планує масштабну реформу Ради нацбезпеки США
|Tesla шукає, як заплатити Маску після провалу угоди на 56 мільярдів доларів
|Естонія спробувала затримати один з кораблів «тіньового флоту» РФ
|Контрсанкції Москви у відповідь на західні обмеження погіршують ситуацію в економіці РФ
|Росія засекретила рекордні 32% бюджету. За рік ця сума зросла на понад $13 мільярдів
Бізнес
|Mercedes перенесе виробництво найпопулярнішого позашляховика у США через мита Трампа
|Нові американські фабрики TSMC вже повністю завантажені замовленнями від Apple та NVIDIA
|США можуть відмовитися від системи "стоп-старт" для автомобілів
|Британський страховий гігант запустив поліс для покриття збитків через помилки ШІ
|Штучний інтелект навчився відтворювати обличчя людини за ДНК
|Проєкт OpenAI Stargate буксує через мита Трампа — Bloomberg
|Китай і санкції: Малайзія збільшила імпорт відеокарт на 3400% у 2025 році