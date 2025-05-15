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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Рубіо планує масштабну реформу Ради нацбезпеки США

 

Державний секретар США Марко Рубіо, який виконує обовʼязки радника з національної безпеки Дональда Трампа, має намір значно скоротити штат Ради нацбезпеки та кардинально змінити її роботу.

Про це NBC News повідомили чотири людини, безпосередньо обізнані з планами Рубіо, пише "Європейська правда".

Рада нацбезпеки, що діє при Білому домі, є основним центром координації політичного процесу в урядових установах, який допомагає президенту США ухвалювати рішення з питань зовнішньої політики та національної безпеки.

За даними NBC News, скорочення штату Ради частково буде спрямоване на те, щоб узгодити її роботу з методами ухвалення рішень Трампом.

Замість великого штату, який готує рекомендації щодо політики для президента США, планується створити більш вертикальну структуру, в якій Трамп буде давати вказівки раднику з нацбезпеки, який потім буде доручати підлеглим для виконання цих вказівок, заявили двоє джерел телеканалу.

Коли Трамп почав другий президентський термін, в Раді нацбезпеки працювали 300 співробітників, у січні їхнє число скоротили до близько 150. Після реформи Рубіо в штаті можуть залишитись 50-60 людей, припускають співрозмовники NBC News.

Крім того, Рубіо обговорює передання частини повноважень Ради нацбезпеки іншим відомствам, зокрема Державному департаменту та Центральному розвідувальному управлінню, сказало інше джерело NBC News.
Ключові теги: США
 

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