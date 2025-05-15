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АНАЛІТИКА

Естонія спробувала затримати один з кораблів «тіньового флоту» РФ

 

Військово-морські сили Естонії намагалися затримати танкер з нафтою, який прямував до Росії та перебуває під санкціями Великої Британії.

Про це із посиланням на заяву естонських ВМС пише Reuters, передає "Європейська правда".

Інцидент стався у вівторок, 14 травня, поблизу острова Найссаар, неподалік Таллінна. За даними естонських ВМС, судно йшло без прапора.

Як повідомив агентству командувач Іво Варк, естонські військові зв'язались із ним по радіо о 15:30. Оскільки судно йшло "без національної приналежності", Естонія "була зобов'язана перевірити документи та правовий статус судна", пояснив Варк.

Екіпаж цього судна відмовився співпрацювати із Естонією й відтак ВМС країни супроводжували його до російських вод.

Мова йде про судно "Jaguar", яке Велика Британія додала до свого санкційного списку минулої п'ятниці, є одним із приблизно 100 суден у так званому "тіньовому флоті" Росії.

У X міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсакхна написав, що Росія "має зіткнутися з жорсткішими та швидшими санкціями" у відповідь на інцидент.

У січні 2025 року, після гучного інциденту з пошкодженням підводної інфраструктури у Фінській затоці, JEF запустила місію Nordic Warden, що передбачає моніторинг потенційних загроз для інфраструктури у 22 зонах, де зосереджено найбільше таких об'єктів.

Нагадаємо, у квітні танкер, який зараховують до так званого російського "тіньового флоту", ледь не сів на мілину біля берегів Фінляндії, що могло б завершитись екологічною катастрофою.

Естонія у квітні затримала у своїх водах підозрілий танкер, який вважають належним до "тіньового флоту". На ньому виявили численні порушення і заборонили продовжувати рух до усунення проблем, але врешті відпустили.
 

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