США і Катар уклали угоду про економічне співробітництво на $1,2 трлн

США і Катар підписали угоду про співпрацю в економічній сфері на суму в $1,2 трлн, йдеться в заяві Білого дому.

"Сьогодні президент США Дональд Трамп підписав угоду з Катаром, яка призведе до економічної співпраці обсягом щонайменше $1,2 трлн", - наголошується в документі.

"Також Трамп оголосив про контракти загальною сумою в $243,5 млрд між США і Катаром, включно з історичними поставками літаків Boeing і двигунів компанії GE Aerospace для Qatar Airways", - йдеться далі.

Так, Катар закупить у США 210 лайнерів моделей Boeing 787 Dreamliner і Boeing 777X, з двигунами від GE Aerospace.

У Білому домі нагадали, що торгівля США і Катару 2024 року становила $5,64 млрд, з яких $3,8 млрд припадає на експорт США і $1,8 млрд на імпорт із Катару.

Згідно з документом, також компанія Raytheon уклала з Дохою договір на $1 млрд на постачання систем боротьби з безпілотниками FS-LIDS: Катар стане першим іноземним оператором цієї зброї. Своєю чергою General Atomics має поставити Катару безпілотники MQ-9B на $2 млрд.

Також Вашингтон і Доха мають намір і надалі зміцнювати партнерство у сфері оборони, у зв'язку з цим виділити $38 млрд, зокрема на зміцнення ППО, безпеки на морі та на функціонування військово-повітряної бази "Аль-Удейд".