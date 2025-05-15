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Найбільша угода Boeing: Qatar Airways купить 160 літаків
23:52 14.05.2025 |
Під час візиту Дональда Трампа до Катару державна авіакомпанія Qatar Airways підписала контракт із Boeing на постачання 160 літаків.
Про це пише Reuters.
Зазначається, що церемонія відбулася в Досі за участі президента США та еміра Катару Таміма бін Хамада Аль Тані.
"Це понад 200 мільярдів доларів, але 160 у перерахунку на літаки - це фантастика. Це рекорд, і мої вітання компанії Boeing. Випускайте ці літаки, випускайте їх", - заявив Трамп.
За словами Трампа, гендиректор Boeing Келлі Ортберг, який підписав угоду з гендиректором Qatar Airways Бадром Мохаммедом аль-Міром, сказав: "Це найбільше замовлення літаків в історії Boeing, і це добре".
Моделі літаків, які входять до угоди, поки не розкриваються. Неясно також, чи замовлення вже підтверджене з депозитом і зобов'язаннями, чи йдеться лише про опціони.
Boeing більше не публікує офіційні ціни, але згідно з останніми даними, контракт на 160 літаків 777X може коштувати близько 70 млрд дол. Водночас аналітики зазначають, що під час великих угод авіакомпанії зазвичай отримують значні знижки.
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