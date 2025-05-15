Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Єврокомісія спрощує правила для фермерів після масових протестів

 

Європейський Союз зменшить бюрократичне навантаження на фермерів і послабить частину екологічних вимог, щоб заспокоїти аграріїв, які влаштовували масові протести в Брюсселі та країнах-членах.

Про це пише Bloomberg.

Єврокомісія запропонувала низку змін, які мають на меті полегшити доступ до коштів і спростити звітність. Зокрема, для малих фермерів, які впроваджують екологічні практики, ліміт одноразової виплати зросте вдвічі - до 2 500 євро (2 811 дол).

Також спроститься фінансування для виробників органічної продукції. У Брюсселі очікують, що зменшення паперової тяганини щорічно заощадить фермерам до 1,6 мільярда євро.

"Ми хочемо, щоб ці зміни почали діяти вже з наступного року", - заявив єврокомісар з питань сільського господарства Крістоф Хансен.

Це вже не перша спроба ЄС відповісти на невдоволення фермерів. У лютому Єврокомісія представила нову стратегію розвитку агросектору, яка мала б зробити його привабливішим і конкурентоспроможним. Але остаточне фінансування цієї політики ще не затверджене - законодавці досі працюють над новим семирічним бюджетом.

Тим часом фермерські організації, зокрема Copa-Cogeca, застерігають: запровадження єдиного фонду в межах Спільної аграрної політики може залишити аграріїв "із меншою підтримкою, меншею кількістю гарантій і без спільного бачення".

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5004
  0,0383
 0,09
EUR
 1
 46,0924
  0,0654
 0,14

Курс обміну валют на вчора, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1387  0,05 0,11 41,7368  0,00 0,00
EUR 46,0216  0,16 0,35 46,7981  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5500  0,09 0,22 41,5700  0,09 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес