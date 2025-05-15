Єврокомісія спрощує правила для фермерів після масових протестів

Європейський Союз зменшить бюрократичне навантаження на фермерів і послабить частину екологічних вимог, щоб заспокоїти аграріїв, які влаштовували масові протести в Брюсселі та країнах-членах.

Про це пише Bloomberg.

Єврокомісія запропонувала низку змін, які мають на меті полегшити доступ до коштів і спростити звітність. Зокрема, для малих фермерів, які впроваджують екологічні практики, ліміт одноразової виплати зросте вдвічі - до 2 500 євро (2 811 дол).

Також спроститься фінансування для виробників органічної продукції. У Брюсселі очікують, що зменшення паперової тяганини щорічно заощадить фермерам до 1,6 мільярда євро.

"Ми хочемо, щоб ці зміни почали діяти вже з наступного року", - заявив єврокомісар з питань сільського господарства Крістоф Хансен.

Це вже не перша спроба ЄС відповісти на невдоволення фермерів. У лютому Єврокомісія представила нову стратегію розвитку агросектору, яка мала б зробити його привабливішим і конкурентоспроможним. Але остаточне фінансування цієї політики ще не затверджене - законодавці досі працюють над новим семирічним бюджетом.

Тим часом фермерські організації, зокрема Copa-Cogeca, застерігають: запровадження єдиного фонду в межах Спільної аграрної політики може залишити аграріїв "із меншою підтримкою, меншею кількістю гарантій і без спільного бачення".