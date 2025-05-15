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Путін не вийшов? Лула полетів з РФ ні з чим після обіцянок вмовити його на переговори
23:22 14.05.2025 |
Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва обіцяв вмовити російського диктатора Володимира Путіна до перемовин з Україною. Але він так і не зустрівся з Путіним під час візиту у Москву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Що передувало
Напередодні да Сілва заявив, що спробує переконали російського диктатора Володимира Путіна на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі.
"Мені нічого не коштує сказати йому: "Гей, товаришу Путін, їдь до Стамбула та домовляйся, заради Бога", - сказав він.
Сьогодні у нього була запланована зупинка у Москві на зворотному шляху до Бразилії з Китаю.
Приліт у Москву
Сьогодні низка російських ЗМІ повідомила, що близько 17:30 за київським часом кортеж з дипломатичними номерами Бразилії виїхав з московського аеропорту "Внуково-2".
А вже о 18:45 росЗМІ заявили, що да Сілва залишив Москву. Його візит до російської столиці тривав близько двох годин.
Зустріч з Путіним
Російські ЗМІ повідомляють, що да Сілва під час короткої зупинки в Москві на шляху з Пекіна не зустрічався з Путіним. Водночас повідомлялось, що диктатор сьогодні провів низку зустрічей з іншими іноземними представниками.
Оновлено
Російські ЗМІ почали повідомляти, що да Сільва під час своєї зупинки у Москві говорив з Путіним телефоном.
Бразильський президент нібито похвалив ініціативу диктатора щодо відновлення 15 травня в Стамбулі прямих російсько-українських переговорів.
"Президент Бразилії має намір зі свого боку всіляко сприяти їхньому успіху.
Володимир Путін висловив вдячність керівництву Бразилії та Китаю за щире прагнення внести конструктивний внесок у пошук шляхів врегулювання конфлікту", - пишуть ЗМІ.
Варто нагадати, що раніше глава МЗС України Андрій Сибіга закликав Бразилію "використати свій голос" та вплинути на Путіна для проведення прямих переговорів з Зеленським у Туреччині.
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