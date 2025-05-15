Делегація США перенесла на 16 травня візит до Стамбула на переговори Росії та України – Reuters

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив журналістам під час візиту до столиці Катару Дохи 14 травня, що він і держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо поїдуть на російсько-українську зустріч до Стамбула не в четвер, 15 травня, як пропонував президент РФ Володимир Путін, а в п'ятницю, 16 травня. Про це повідомляє агенція Reuters.

Раніше газета Washington Post із посиланням на джерела повідомляла, що Росію представлять міністр закордонних справ Сергій Лавров і радник Путіна Юрій Ушаков.

Раніше 14 травня президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що готовий попросити російського лідера Володимира Путіна вирушити до Стамбула на прямі переговори про мир в Україні. Його літак зробив коротку зупинку в Москві після візиту лідера Бразилії до Китаю.

Путін поки не дав відповіді на пропозицію президента України Володимира Зеленського про особисту зустріч у Стамбулі - хоча сама ідея російсько-українських переговорів у цьому місті, де вони вже проходили у 2022 році, була висунута Росією.

Раніше президент США Дональд Трамп, який перебуває на Близькому Сході, заявив, що сам міг би приїхати до Стамбула, якби там зустрілися лідери Росії й України. Наразі відомо, що Стамбул має намір відвідати держсекретар США Марко Рубіо, а також спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Кіт Келлог.