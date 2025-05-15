Данія хоче повернутися до атомної енергетики через 40 років після відмови від неї

Данія розглядає можливість скасування 40-річної заборони на атомну енергетику з метою підвищення своєї енергетичної безпеки. Про це заявив міністр з питань клімату, енергетики та комунального господарства Ларс Огор, пише Reuters.

Це стане серйозною зміною у політиці країни, яка тривалий час робила ставку на розвиток вітрової та сонячної енергетики.

За словами Огора, данський уряд проаналізує потенційні переваги нових технологій атомної енергетики. Очікується, що звіт буде готовий наступного року.

"Ми бачимо, що ведеться розроблення нових технологій ядерної енергетики - малих модульних реакторів. Але недостатньо того, що вони мають потенціал. Нам також потрібно знати, що це означає для данського суспільства, якщо ми хочемо запровадити ці технології", - сказав Огор газеті Politiken.

Міністр відкинув ідею повернення Данії до традиційних технологій ядерної енергетики, заборонених у 1985 році.

"Ми продовжуємо енергетичну політику, яку проводимо в Данії вже багато років. Сонце і вітер - це найдешевший і найшвидший шлях до зеленого переходу", - сказав Огор.

У 2005 році данці святкували закриття сусідньою Швецією ядерного реактора Barseback 2, розташованого неподалік Копенгагена, прямо через протоку Ересунн.

Хоча за останнє десятиліття Швеція закрила більшу частину своїх атомних станцій, нинішній уряд займає тверду проатомну позицію та прагне побудувати нові потужності.

Малі модульні реактори викликають інтерес інвесторів у всьому світі. Однак більшість таких проєктів перебувають на стадії розроблення чи узгодження.

Данія завдяки вітряним фермам має велику частку відновлюваної енергії, але для стабільності енергомережі використовує вугілля, газ та імпортує енергію зі Швеції та Норвегії, де є АЕС та гідроенергетика.

Збій у електропостачанні в Іспанії та Португалії минулого місяця став тривожним сигналом. Чотири опозиційні праві партії вже ініціювали парламентські слухання, вимагаючи перегляду атомного питання, пише Financial Times.

Андерс Фог Расмуссен, колишній прем'єр-міністр Данії та колишній генеральний секретар НАТО, назвав заборону атомної енергетики "безглуздою".

"Вітер і сонце гарні, поки у вас є вітер та сонце. Але у вас має бути невикопне базове навантаження, і безглуздо заздалегідь виключати ядерну енергію", - сказав він.

Минулого місяця фонд, підтримуваний данським мільярдером Йоахімом Анте, оголосив про плани залучити 350 млн євро для підтримання передової ядерної галузі та її ланцюжка постачань.